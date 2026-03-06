Protesta de taxistas afecta operaciones en aeropuerto Palonegro: hay vuelos cancelados

La protesta de taxistas que se desarrolla en la vía al aeropuerto Palonegro, en Lebrija, no solo ha generado un fuerte trancón en el acceso a la terminal aérea, sino que también comenzó a impactar las operaciones aéreas desde y hacia Bucaramanga, con cancelaciones y retrasos en varios vuelos programados para las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con el reporte inicial, dos vuelos que cubrían la ruta Bogotá – Bucaramanga fueron cancelados. Se trata del vuelo programado para las 6:18 a.m. de Latam y el de 6:50 a.m. de Avianca, según el reporte de Aeropuertos de Oriente.

A esto se suman retrasos en otras operaciones. Dos vuelos con destino Bucaramanga – Bogotá, uno de Avianca y otro de Latam programados para las 6:55 a.m., presentan demoras. De igual forma, el vuelo de Copa Airlines previsto para las 7:00 a.m. también registra retraso.

La situación ha generado incertidumbre entre los pasajeros. Uno de los viajeros afectados, que se encontraba a bordo de un vuelo de Avianca que debía despegar a las 5:40 a.m., desde Bogotá hacia Bucaramanga, relató que cuando la aeronave estaba lista para iniciar el trayecto, el piloto informó que debían regresar a la posición de parqueo.



“Estoy en un vuelo de Avianca hacia Bucaramanga, estoy en Bogotá, y el piloto nos informa que no podemos despegar debido al paro de taxistas que impide que el personal del aeropuerto de Bucaramanga pueda llegar. Nos piden que tengamos paciencia y comprensión y que la aerolínea está mirando la situación y averiguando con las autoridades para saber cuánto puede tomar esto. En definitiva, nos regresan a la posición de parqueo”, señaló el pasajero.

Desde la cabina de mando, el piloto explicó a los viajeros que la compañía recibió la instrucción de detener la operación mientras se evalúa la situación en el aeropuerto santandereano.

“Pasajeros, nuevamente desde la cabina de mando: la compañía nos acaba de informar que debemos regresar a la posición de parqueo. Estaremos entre 5 y 10 minutos allí; el personal de tierra nos dará instrucciones. Dado que el problema en Bucaramanga se mantiene, no hay hora estimada de apertura y no tenemos información adicional. Ya les daremos más información una vez regresemos a la posición de parqueo”, informó el capitán.

Las afectaciones están relacionadas con la protesta de taxistas que realizan un plan tortuga en la vía al aeropuerto Palonegro, lo que ha impedido que parte del personal operativo llegue a la terminal aérea, generando retrasos en las actividades aeroportuarias.