En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alcaldía de Tunja
UNGRD
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Protesta de taxistas afecta operaciones en aeropuerto Palonegro: hay vuelos cancelados

Protesta de taxistas afecta operaciones en aeropuerto Palonegro: hay vuelos cancelados

Aeropuertos de Oriente reporta la cancelación de dos vuelos de Bogotá a Bucaramanga por la protesta de taxistas que afecta la llegada de personal operativo y administrativo del aeropuerto Palonegro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad