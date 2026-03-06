Arte, ciencia y música: la agenda cultural que tendrá Medellín durante el fin de semana

Medellín será el epicentro de la agenda cultural del departamento durante este fin de semana, con un programación que incluye varios espacios para conmemorar el Día de la Mujer.

La capital antioqueña vivirá hoy, en el barrio La Floresta, el programa 'Caiga Pues', desde las 7 hasta las 12 de la media noche, de manera gratuita y abierta para toda la familia.

El secretario de cultura de Medellín, Santiago Silva, explicó en qué consiste este espacio que se extenderá durante el resto del año en la ciudad: "Un proceso para que el arte y la culturan apropien el espacio público y permitan ampliar la oferta para turistas y locales", detalló el funcionario.

También en la capital antioqueña se tendrá, en El Tesoro, la posibilidad de visitar un exoplaneta imaginado para recordar que la tierra es, al menos de momento, el único planeta habitable.



Manuela Leguizamón, astrónoma y asesora de la experiencia, detalló de qué se trata la iniciativa de este exoplaneta: "Los visitantes vivirán de cerca algunos de los retos y desafíos de la astrobiología y biología planetaria. Invitamos a los visitantes a dejar de ser observadores, para convertirse en astronautas y científicos activos", indicó.

Finalmente, destaca también la programación dedicada a las mujeres que incluye presentaciones musicales, artísticas y talleres, que puede conocer en la página web de la red de bibliotecas públicas.