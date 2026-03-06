En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Arte, ciencia y música: la agenda cultural que tendrá Medellín durante el fin de semana

Arte, ciencia y música: la agenda cultural que tendrá Medellín durante el fin de semana

En la capital antioqueña habrá varios espacios dedicados a las mujeres, que incluyen presentaciones musicales, artísticas y talleres, entre otras actividades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad