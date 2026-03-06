Dos jóvenes muertos y tres adolescentes heridos deja el regreso de las balaceras en Buenaventura

Nuevamente la incertidumbre embarga a la comunidad en Buenaventura, debido al regreso de las balaceras en plena vía pública. En menos de 24 horas se registraron dos hechos violentos, en los que murieron dos jóvenes, y cuatro personas más resultaron heridas.

El hecho más reciente ocurrió en el barrio Juan XXIII, en la noche del jueves, ahí sujetos en motocicleta atacó a disparos a un grupo de personas que departía en una casa. El ataque dejó heridas a cuatro personas: una mujer de 55 años, su hijo y otros dos amigos del muchacho; siendo todos los jóvenes menores de edad. Las víctimas rápidamente fueron auxiliadas y llevadas a un centro asistencial.

"Los adolescentes se encontraban sentados en el antejardín de la vivienda y en ese momento dos sujetos que se movilizaban en motocicleta habrían realizado varios disparos en contra de su integridad. Posterior se adelantaron las labores investigativas correspondientes a esclarecer estos hechos y ubicar a los responsables", explicó el cronel Gustavo Chaparro, comandante del distrito especial de Policía Buenaventura.

Horas antes de este hecho, en el barrio San Francisco de este mismo distrito, dos jóvenes murieron al resultar en medio de otro enfrentamiento, las víctimas fueron identificadas como Cristian Brayan Castro y Daniel Rentería, y según la comunidad, eran dos jóvenes que no tenían nada que ver con la disputa entre bandas que se vive en el distrito.



"Hubo un enfrentamiento en el barrio y él (Cristian Brayan) iba saliendo a trabajar y en eso lo alcanzaron las balas. Ahí pagan justo por pecaderes, y como tal, no sabría qué decirle, por lo menos que pongan más mano dura en los barrios, A ver si la situación puede cambiar algún día. Él era una buena persona (Daniel), no se metía con nadie, no le daba problemas a nadie", explicaron algunos familiares de las víctimas.