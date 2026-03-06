En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Dos jóvenes muertos y tres adolescentes heridos deja el regreso de las balaceras en Buenaventura

Dos jóvenes muertos y tres adolescentes heridos deja el regreso de las balaceras en Buenaventura

Las comunidades de los barrios Juan XXIII y San Francisco piden la intervención urgente de las autoridades.

