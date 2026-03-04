En vivo
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Santanderes

Taxistas convocan plan tortuga en vía al aeropuerto; denuncian cobros por prestar servicio

El plan tortuga fue convocado para este viernes 6 de marzo a partir de las 4:30 de la mañana en la vía al aeropuerto Palonegro.

