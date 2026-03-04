Taxistas convocan plan tortuga en vía al aeropuerto; denuncian cobros por prestar servicio

El gremio de taxistas que presta servicio en el Aeropuerto Internacional Palonegro anunció un plan tortuga para este viernes 6 de marzo desde las 4:30 de la mañana, en protesta por el presunto incumplimiento de la Resolución 10025 del 3 de octubre de 2024, expedida por la Superintendencia de Transporte.

Según los conductores, la norma establece que las terminales terrestres y aéreas del país no pueden cobrar a los taxistas por permitir la prestación del servicio público dentro de sus instalaciones, y deben garantizar la libre escogencia por parte de los usuarios.

Ángel García, presidente del sindicato de taxistas del Aeropuerto Palonegro y directivo de la Asociación de Transportadores del aeropuerto, aseguró que llevan 17 meses esperando que se haga cumplir la resolución.

“Necesitamos que se le haga caso a la resolución de la Supertransporte. Llevamos 17 meses esperando. Mientras tanto el gremio que no hace parte del consorcio sigue siendo perseguido, sancionado y sin garantías para trabajar”, afirmó.



El dirigente señaló que actualmente existe un consorcio denominado Taxiaeropuerto, cuyos integrantes pagan una mensualidad de 90 mil pesos y son los únicos que pueden parquear en las zonas azules habilitadas dentro del aeropuerto. Según García, esto vulneraría el principio de igualdad consagrado en la resolución.

“La norma dice que no se le puede cobrar a los taxistas por trabajar y que todos tenemos el mismo derecho. Si alguien quiere pagar para hacer parte de un consorcio, que lo haga, pero no pueden excluir a los demás. Solo pedimos que se aplique la ley”, agregó.

De acuerdo con el vocero, también denuncian la falta de bahías o zonas amarillas para quienes no pertenecen al consorcio, además de presuntas sanciones y restricciones de ingreso.

Publicidad

El plan tortuga se desarrollará sobre la vía que del municipio de Girón conduce al aeropuerto Palonegro desde primeras horas de la mañana. Los convocantes señalaron que la protesta será pacífica y que buscan llamar la atención de las autoridades competentes para que intervengan y definan la situación.