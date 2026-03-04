Taxistas que cumplan estos requisitos recibirán casi $50 millones por parte de MinTransporte

Colombia puso en marcha uno de los planes más ambiciosos para modernizar el transporte público individual. El Ministerio de Transporte abrió oficialmente el programa Transporte Sostenible: Taxis Eléctricos, con el que busca acelerar la renovación de vehículos antiguos por unidades 100 % eléctricas.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó la iniciativa como “lo más grande que se ha hecho hasta ahora en Colombia en modernización de vehículos de servicio público individual” y aseguró que no se trata de una propuesta futura, sino de un esquema que ya está habilitado para postulaciones.



¿Cuánto dinero podrán recibir los taxistas y cuáles son los requisitos?

Para 2026, el Ministerio dispone de $12.842 millones destinados a propietarios que tengan entre uno y tres taxis.

El incentivo económico se estructura así:



Hasta $34 millones para taxis con entre 10 y 20 años de operación.

Un adicional de $7,5 millones si el vehículo supera los 20 años.

Hasta $10 millones para instalar infraestructura de recarga domiciliaria.

En el escenario más alto, el apoyo puede superar los $51,5 millones por beneficiario.

La ministra explicó que el componente de recarga es clave para que el modelo sea viable en el día a día.



“No queremos que la gente se vare, pues el tema de la recarga le puede hacer poco viable utilizarlo en el día a día. No es un papel, no es una idea, es algo a lo que la gente ya se puede postular”, afirmó.

Taxis en Medellín Foto: AFP

¿Habrá créditos adicionales para completar la compra?

Sí. El programa incluye una línea de financiación respaldada por Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías.

Los propietarios podrán solicitar hasta $92,4 millones adicionales para adquirir el taxi eléctrico. La línea contempla tres meses de gracia y un plazo de cinco años.

Publicidad

Según José Alberto Garzón, presidente de Bancóldex, actualmente hay $14.800 millones disponibles y el monto podría ampliarse. Detalló que el crédito no solo cubre el vehículo, sino también el costo de oportunidad durante la reposición, la matrícula y la infraestructura de carga.



¿Qué impacto tendría en el bolsillo de los conductores?

Desde el Gobierno sostienen que la transición también tiene un componente económico. Rojas aseguró que los costos mensuales podrían pasar de alrededor de $1,8 millones a aproximadamente $636.000, dependiendo del modelo elegido.

“Sobre todo los conductores o propietarios de taxis entienden lo que es bajar la tercera parte de ese costo, hasta 40 % por kilómetro de los costos globales”, señaló la ministra.

Los carros eléctricos tienen ventajas tributarias sobre los de combustión Foto: Enel

Aclaró, no obstante, que los valores finales dependerán de la referencia escogida, razón por la cual el Ministerio organizó espacios de exhibición donde las marcas presentan sus propuestas.

Publicidad

El objetivo oficial es que para 2036 circulen 54.000 taxis eléctricos bajo este esquema. El plan se enmarca en la estrategia de transición energética del país, en un contexto en el que el transporte representa cerca del 12 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.