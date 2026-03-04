En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Taxistas que cumplan estos requisitos recibirán casi $50 millones por parte de MinTransporte

Taxistas que cumplan estos requisitos recibirán casi $50 millones por parte de MinTransporte

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó la iniciativa como “lo más grande que se ha hecho hasta ahora en Colombia".

Publicidad

Publicidad

Publicidad