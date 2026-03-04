Captan momento exacto en que avión iraní es derribado en pleno vuelo sobre Teherán

En medio de una nueva fase de la confrontación militar en Medio Oriente, un hecho sin precedentes quedó registrado en video: el instante en que una aeronave iraní es impactada en pleno vuelo sobre el cielo de Teherán.

El episodio, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales, ocurrió durante la madrugada del miércoles en el marco de la ofensiva conjunta que lideran Israel y Estados Unidos contra objetivos estratégicos en territorio iraní.

De acuerdo con fuentes militares israelíes, el derribo fue ejecutado por un caza furtivo F-35I Adir, versión adaptada para Israel del avanzado F-35. La aeronave interceptada sería un Yak-130, avión de entrenamiento avanzado de fabricación rusa que también puede ser empleado en misiones de combate ligero y que forma parte de la flota de la Fuerza Aérea iraní.



Este es el video

Footage which appears to show the moment that an Iranian one-way attack drone, likely a Shahed-136, struck the U.S. Consulate tonight in Dubai. pic.twitter.com/NytVrqgrYL — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Según el reporte israelí, el enfrentamiento se produjo cuando el F-35I detectó al Yak-130 en el espacio aéreo cercano a la capital iraní y procedió a neutralizarlo en una maniobra aire-aire. Las autoridades castrenses de Israel aseguraron que se trataría del primer derribo confirmado de una aeronave tripulada realizado por un F-35 en combate directo, un hecho que marcaría un precedente dentro de la guerra aérea contemporánea.



El incidente se presentó mientras Israel intensificaba bombardeos sobre infraestructuras militares en Teherán y otras ciudades clave. Entre los blancos señalados estarían centros de mando y estructuras vinculadas a fuerzas de seguridad iraníes, incluidos puntos asociados al grupo paramilitar Basij. En distintos sectores de la capital se reportaron explosiones y densas columnas de humo en las horas posteriores al ataque.

En paralelo, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en Medio Oriente con el despliegue de miles de soldados adicionales, aviones de combate, bombarderos estratégicos y grupos navales encabezados por portaaviones. Altos mandos han señalado que la operación busca reducir la capacidad de ataque de Irán contra intereses estadounidenses y aliados.

Fuentes del alto mando israelí advierten que la campaña podría prolongarse varias semanas más, mientras continúan las operaciones aéreas y la tensión escala en uno de los momentos más delicados para la estabilidad regional en los últimos años.