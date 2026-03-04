Atacan a modelo en pleno funeral de su madre: cámaras captaron todo

Una joven creadora de contenido para adultos fue atacada a tiros mientras caminaba detrás del féretro de su madre, en medio del cortejo fúnebre y ante decenas de personas.

El violento episodio quedó grabado por cámaras de seguridad y hoy genera conmoción en redes sociales y en toda la comunidad.

El hecho ocurrió en el municipio de Baependi, y la víctima fue identificada como Amanda de Almeida Arantes, de 27 años, oriunda de Río de Janeiro. La joven había viajado hasta esa localidad para despedir a su madre y participaba de la procesión hacia la iglesia cuando fue interceptada por sicarios.

Las imágenes muestran cómo una motocicleta con dos hombres vestidos de negro y con cascos se aproxima lentamente al grupo que acompañaba el ataúd por la calle principal. Sin intercambiar palabras, el acompañante del conductor desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones a corta distancia contra la mujer, que caminaba justo detrás del coche fúnebre.



Tras los disparos, los agresores huyeron del lugar. En la escena, las autoridades hallaron nueve cartuchos calibre 0.380 percutidos y uno sin utilizar. El ataque dejó a la joven gravemente herida frente a familiares y asistentes, quienes intentaron auxiliarla en medio del caos.

Este es el video

De acuerdo con el reporte médico preliminar, uno de los proyectiles impactó en la región de la médula y quedó alojado en el diafragma, mientras que otros dos alcanzaron ambas piernas. Inicialmente fue trasladada al Hospital Cônego Monte Raso y, debido a la complejidad de las lesiones, remitida posteriormente al Hospital Regional de Varginha, donde permanece internada en estado crítico.

La rápida reacción policial permitió la captura de uno de los presuntos implicados pocas horas después del atentado. El hombre fue identificado gracias a que testigos aseguraron haberlo visto frecuentemente con la motocicleta usada en el crimen. Al ser abordado, entregó versiones contradictorias sobre el vehículo, lo que derivó en su detención en una comisaría de São Lourenço. Su identidad no ha sido revelada.

En el operativo se incautaron la moto, dos cascos y una prenda negra que habrían sido utilizadas durante el ataque. Las autoridades continúan la búsqueda del segundo implicado y mantienen bajo reserva detalles clave de la investigación para no afectar el proceso.

Por ahora, el móvil del atentado sigue siendo un misterio. La víctima no ha podido rendir declaración debido a su estado de salud, mientras que el detenido tampoco ha explicado las razones detrás de este violento hecho que ha sacudido a la comunidad.