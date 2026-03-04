En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Empleos  / Más de 1.500 vacantes de empleos con el Estado en Colombia: así puede postularse y asegurar su cupo

Más de 1.500 vacantes de empleos con el Estado en Colombia: así puede postularse y asegurar su cupo

Las plazas están disponibles en 15 entidades públicas a nivel nacional y abarcan diferentes perfiles, desde quienes cuentan con formación técnica hasta profesionales con experiencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad