Más de 1.500 vacantes de empleos con el Estado en Colombia: así puede postularse y asegurar su cupo

Un contrato estable, con prestaciones y la posibilidad de hacer carrera en el sector público. Para muchos colombianos, ese sigue siendo el empleo soñado. Frente a esto, las convocatorias laborales oficiales son una oportunidad real para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional.

Hoy, más de 1.500 vacantes con el Estado abren la puerta en ocho departamentos del país.

Se trata de la Convocatoria Territorial 12, liderada por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), que establece las reglas del proceso de selección en las modalidades Abierto y Ascenso para proveer cargos de carrera administrativa.



Más de 1.500 vacantes en distintos niveles

En total, se ofertan 1.419 vacantes distribuidas en tres niveles jerárquicos:



Asistencial: 600 vacantes

600 vacantes Técnico: 400 vacantes

400 vacantes Profesional: 500 vacantes

Las plazas están disponibles en 15 entidades públicas a nivel nacional y abarcan diferentes perfiles, desde quienes cuentan con formación técnica hasta profesionales con experiencia.

Actualmente, la convocatoria se encuentra en estado de Divulgación, etapa en la que la CNSC publica los acuerdos y anexos que regulan el proceso, incluyendo requisitos, número de vacantes y etapas del concurso.



Pueden participar todos los ciudadanos colombianos que cumplan con los requisitos específicos del cargo al que aspiren. Estos incluyen nivel educativo, experiencia laboral y competencias particulares definidas en el manual de funciones.



Así es el proceso de selección

La evaluación se realiza en varias etapas: inscripción, verificación de requisitos mínimos, pruebas escritas, valoración de antecedentes.

Las pruebas escritas se dividen en:



Competencias funcionales (60%) – Eliminatoria. Evalúa conocimientos y capacidades técnicas del cargo.

– Eliminatoria. Evalúa conocimientos y capacidades técnicas del cargo. Competencias comportamentales (20%) – Clasificatoria. Mide habilidades frente a situaciones propias del empleo público.

– Clasificatoria. Mide habilidades frente a situaciones propias del empleo público. Valoración de antecedentes (20%) – Clasificatoria. Analiza estudios y experiencia laboral certificada.

Paso a paso para asegurar su cupo

Quienes deseen participar deben, seguir este paso a paso:



Revisar el Anexo del Acuerdo para verificar requisitos. Inscribirse a través del portal SIMO en la página oficial de la CNSC. Pagar los derechos de participación, si aplica. Prepararse para las pruebas según las temáticas del manual de funciones del cargo.

La recomendación es consultar únicamente los canales oficiales de la CNSC para evitar fraudes y mantenerse atento a las fechas clave del proceso.