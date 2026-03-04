En vivo
Cayó alias 'Político', cabecilla pseudopolítico del Clan del Golfo: llevaba explosivos en costal

Cayó alias ‘Político’, cabecilla pseudopolítico del Clan del Golfo: llevaba explosivos en costal

Fue interceptado en zona rural con 40 barras de explosivo en un costal. Según inteligencia, presionaba a la comunidad para apoyar candidatos en las elecciones.

Por: Felipe García
Actualizado: 4 de mar, 2026

