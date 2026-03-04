El sector hotelero ha perdido 109.000 empleos tras 8 meses de vigor de la reforma laboral: Cotelco

El sector hotelero colombiano encendió las alertas. Cotelco presentó un análisis en el que advierte que, tras más de ocho meses de la reforma laboral y el aumento del salario mínimo para 2026, el subsector de alojamiento turístico enfrenta afectaciones críticas entre ellas: menos empleo, mayores costos y caída en las ventas.

Según cifras del Dane, el sector de Alojamiento y Servicios de Comida pasó de 1'755.000 empleos a 1'646.000 en un año, es decir, 109.000 puestos menos, una reducción del 6,2%. En el caso puntual de los hoteles, esto representaría cerca de 11.000 empleos directos menos o en riesgo. El monitoreo mensual de Cotelco asegura que, en promedio, cada establecimiento tiene hoy dos empleados menos que en enero de 2025, lo que equivale a una caída cercana al 5% del personal.

El golpe ha sido más fuerte para los hoteles pequeños. Los establecimientos de hasta 50 habitaciones redujeron su empleo en 15,1%. En los de 51 a 100 habitaciones la caída fue de 1,3%; entre 101 y 150 habitaciones, de 3,15%; entre 151 y 200, de 1,63%; y en los de más de 200 habitaciones, de 6,86%. Es decir, la reducción es generalizada, aunque afecta proporcionalmente más a los más pequeños.

Mientras el empleo baja, los costos suben. Los hoteles reportaron un aumento promedio del 19% en el valor total de la nómina frente al año anterior, principalmente por el ajuste del salario mínimo y nuevas obligaciones laborales. En los establecimientos pequeños el incremento fue aún mayor, de 20,7%, y en los de 100 a 150 habitaciones alcanzó el 19,1%.



El problema se agrava porque las ventas no están creciendo. El 54,7% de los hoteles reportó disminución en sus ingresos frente a enero de 2025, y solo el 26,4% dijo haber aumentado sus ventas. En departamentos como Cesar, Cundinamarca, Nariño y Norte de Santander, todos los establecimientos encuestados reportaron caída en ventas.

El panorama es complejo para el gremio, pues se están registrando mayores costos laborales en un entorno de menores ingresos limitan la capacidad de sostener y generar empleo formal, en un sector clave para mujeres, jóvenes y economías regionales.

Cotelco hizo un llamado al Gobierno y a los candidatos presidenciales para abrir un diálogo técnico que permita diseñar incentivos o mecanismos de compensación que eviten un mayor deterioro del empleo en el turismo formal.