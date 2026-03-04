En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / El sector hotelero ha perdido 109.000 empleos tras 8 meses de vigor de la reforma laboral: Cotelco

El sector hotelero ha perdido 109.000 empleos tras 8 meses de vigor de la reforma laboral: Cotelco

En departamentos como Cesar, Cundinamarca, Nariño y Norte de Santander, el 100% de los hoteles consultados reportó caída en sus ventas, un reflejo del difícil momento que atraviesa el sector.

Publicidad

Publicidad

Publicidad