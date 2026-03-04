Utilidades de Ecopetrol caen 39.5 % en 2025, según reporte oficial

Las utilidades netas de Ecopetrol cayeron en 39.5 % el año pasado. El reporte oficial de la compañía apunta a que pasaron de 14.9 billones en 2024 a 9 billones en 2025.

Los ingresos de la compañía se redujeron un 10.2 % en un contexto en que el precio de petróleo de referencia para Colombia pasó de 80 dólares a 68.

Por su parte, la producción de petróleo básicamente se estancó el año anterior y se mantuvo cerca de los 745 mil barriles equivalentes por día. El fracking en Estados Unidos es la estrella de la producción en Ecopetrol.

El informe de detalle muestra cómo la producción en Colombia cayó, especialmente en gas natural, mientras que las operaciones de fracking en Estados Unidos, incluyendo el Permian, tuvieron incrementos importantes (9.6 %).



En Colombia, las operaciones en el Meta y el Magdalena Medio se vieron afectadas por los líos de orden público, mientras que el desempeño del campo Caño Sur contrarrestó el efecto.

La compañía pretende seguir adelante con el desarrollo del Permian, un activo que el presidente Gustavo Petro quiere que se venda de inmediato. Se estima que este año el Permian entregará a Ecopetrol de 75 a 78 mil barriles de petróleo equivalente por día, más del 10 % de la producción.

Las inversiones estimadas en el Permian para este año son de unos 300 millones de dólares.

"El año anterior, logramos el cumplimiento del plan de inversiones, priorizando proyectos estratégicos y extrayendo el máximo valor del portafolio existente. Esta capacidad de adaptación, combinada con la excelencia operacional, nos permitió mantener la continuidad operativa, asegurar nuestra competitividad y entregar los resultados que presentamos a continuación", señaló el presidente de la compañía en su mensaje a los inversionistas.

Dividendos de Ecopetrol serán los más bajos desde 2020

La Junta Directiva de Ecopetrol propondrá los accionistas la distribución de un poco más de la mitad de las utilidades de la compañía lo que implica un dividendo de 110 pesos por acción.

El dividendo de 2025 sería el más bajo desde el año 2020, cuando se entregaron 17 pesos por acción.