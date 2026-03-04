En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Utilidades de Ecopetrol caen 39.5 % en 2025, según reporte oficial

Utilidades de Ecopetrol caen 39.5 % en 2025, según reporte oficial

El dividendo de 2025, de 110 pesos por acción, sería el más bajo desde el año 2020.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta, al sur de Bogotá el 10 de febrero de 2023.
Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta.
Foto: AFP
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad