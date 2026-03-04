En vilo la Curul de Paz en Chocó: CNE decidirá esta semana si anula una candidatura cuestionada

El futuro de una de las Curules de Paz en el Chocó está en suspenso. El CNE acumuló varias demandas de nulidad de inscripción contra la candidatura de James Mosquera, aspirante a la Curul de Paz CITREP 6, y tiene plazo hasta este viernes para definir si su postulación continúa o se cancela definitivamente.

Las demandas señalan presuntas irregularidades en el aval otorgado por el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita (COCOMAN). Según los demandantes, la organización nunca reunió las mayorías reglamentarias necesarias para respaldar la inscripción de Mosquera, lo que haría inválido el aval que le permitió entrar en la contienda.

A esto se suma una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por la presunta falsificación del registro de Mosquera como víctima del conflicto armado, un requisito indispensable para acceder a este tipo de curul. Si dicha falsificación se confirma, el candidato quedaría automáticamente por fuera de la carrera electoral y los votos que reciba no serían contabilizados.

El magistrado Hernán Prada tiene plazo hasta este viernes para resolver el caso. De declararse la nulidad, “El Bocachico” Mosquera perdería cualquier posibilidad de repetir curul en el Congreso.



Mientras tanto, la incertidumbre se ha instalado entre su equipo de campaña y sus simpatizantes. Leiner Mosquera, exdirector de la Unidad para las Víctimas, expresó su inconformidad frente a la lentitud del proceso:

“Este proceso ha sido demasiado lento, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Consejo Nacional Electoral. Las víctimas merecen claridad y no pueden llegar a elecciones con esta incertidumbre sobre la mesa.”

Las Curules de Paz fueron creadas para garantizar representación política a las comunidades más golpeadas por la violencia. En ese sentido, el Chocó es uno de los territorios que más necesita que estas figuras funcionen con transparencia y legitimidad.

Que la candidatura de James Mosquera, diseñada para representar a las víctimas, esté hoy rodeada de dudas sobre su legalidad no es un detalle menor: es un nuevo atropello contra quienes se buscaba dignificar. El CNE y la Corte Suprema deben actuar esta semana con la rapidez y claridad que el caso exige. Las víctimas del Chocó no pueden llegar a las urnas sin saber si quien aspira a representarlas cumple siquiera con los requisitos para estar en la papeleta.