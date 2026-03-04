En vivo
Blu Radio  / Política  / En vilo la Curul de Paz en Chocó: CNE decidirá esta semana si anula una candidatura cuestionada

En vilo la Curul de Paz en Chocó: CNE decidirá esta semana si anula una candidatura cuestionada

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definirá esta semana el futuro de la Curul de Paz del Chocó, tras las denuncias que ponen en jaque la candidatura de James “El Bocachico” Mosquera por presuntas irregularidades en su inscripción.

