Hombre murió tras ataque en vía pública, presuntamente por una infidelidad: esto se sabe

Un video que circula en redes sociales ha causado conmoción al registrar el momento en que un hombre ataca y mata a otro en plena vía pública, en un hecho ocurrido en la provincia de Hebei, al norte de China.

De acuerdo con reportes de medios locales, el crimen se habría producido en medio de un presunto conflicto personal relacionado con una supuesta infidelidad. Según la información preliminar, el agresor interceptó el vehículo en el que se movilizaba la víctima y lo obligó a detenerse en plena calle.

Posteriormente, el hombre descendió de su carro armado con un hacha y arremetió contra el conductor ante la mirada de varios testigos.

Las imágenes, cuya difusión ha generado indignación en plataformas digitales, también registran el momento en que el atacante grita una frase que ha llamado la atención de los usuarios: “¡Ya he vivido suficiente!”. La víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, según confirmaron autoridades locales.



Tras el ataque, unidades de seguridad lograron la captura inmediata del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y enfrentará cargos por homicidio. El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y determinar los antecedentes del conflicto entre los involucrados.

Un hecho similar ocurrió hace unos días en Brasil, que terminó con la vida de un hombre de 21 años, identificado como Bruno Lima dos Santos, quien fue atacado dentro de una vivienda.

El señalado agresor fue identificado como João Pedro da Silva, también de 21 años. Según el reporte de las autoridades, el hombre habría llegado a la casa con el argumento de visitar a su hija, pero al encontrar a su excompañera sentimental, con quien se habría separado días antes, en compañía de la víctima, se produjo una discusión que terminó en un ataque con arma blanca.