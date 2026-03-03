En medio de una operación militar en zona rural del departamento del Guaviare, las Fuerzas Militares hallaron varias ramplas o “cañones” hechizos diseñados para lanzar artefactos explosivos improvisados tipo balón, una modalidad que está siendo utilizada por las disidencias de las Farc para atacar a la Fuerza Pública a distancia.

En la imagen, conocida tras el operativo, se observa una estructura metálica artesanal, anclada a un cilindro rojo con soportes cruzados y asegurada con correas tipo militar. El artefacto, camuflado con pintura verde y roja, estaba dispuesto en medio de la vegetación, lo que sugiere su instalación en un campamento clandestino. Según información de inteligencia, dentro de estas ramplas eran introducidos los llamados balones bomba, artefactos explosivos que, tras ser impulsados, tendrían un alcance aproximado de entre 300 y 350 metros.

Así son los cañones hechizos para lanzar balones bomba que encontraron en campamento de disidencias

De acuerdo con fuentes militares, cuando estos balones caen al suelo es cuando detonan, generando una onda explosiva que pone en grave riesgo tanto a uniformados como a la población civil. Se trata de una modalidad que recuerda los explosivos hallados recientemente en una vivienda en Usme, en el sur de Bogotá, donde también fueron encontrados balones acondicionados con carga explosiva.

El hallazgo se produjo durante una operación conjunta y coordinada de las Fuerzas Militares contra la estructura Martín Villa del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’. La ofensiva se desarrolló en la vereda Puerto Valencia, municipio de El Retorno, Guaviare, mediante una acción de interdicción aérea y asalto aéreo, en la que participaron el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial.



Como resultado del operativo, fueron capturados dos integrantes de la subestructura, otros dos se sometieron a la justicia y se logró la recuperación de dos menores de edad, a quienes se les activó la ruta de restablecimiento de derechos.

Además, se incautaron 30 armas largas, incluidas cinco ametralladoras calibre 7.62; 10 armas cortas; un lanzagranadas M-203; cinco ramplas para el lanzamiento de explosivos; 100 proveedores; más de 30.000 cartuchos; 40 granadas de mortero; 13 granadas para dron y 300 detonadores eléctricos, entre otros elementos de guerra.

Durante el desarrollo de la operación, tres militares resultaron heridos tras la activación de un artefacto explosivo improvisado y permanecen estables bajo atención médica en el Hospital Militar Central.

Las autoridades señalaron que estas ramplas habrían sido preparadas para ejecutar acciones terroristas contra unidades militares y policiales en la región, evidenciando la evolución en las tácticas de ataque de estas estructuras ilegales, que buscan aumentar su capacidad de daño mediante sistemas artesanales de lanzamiento a distancia.