En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
JEP
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Así son los cañones hechizos para lanzar balones bomba que encontraron en campamento de disidencias

Así son los cañones hechizos para lanzar balones bomba que encontraron en campamento de disidencias

Las ramplas hechizas, elaboradas por las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, tendrían un alcance de hasta 350 metros. Son una nueva modalidad para atacar a la Fuerza Pública.

Así son los cañones hechizos para lanzar balones bomba que encontraron en campamento de disidencias
Así son los cañones hechizos para lanzar balones bomba que encontraron en campamento de disidencias
Por: Felipe García
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad