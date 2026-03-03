W Fitness Festival 2026: esta es la programación del evento deportivo que regresa a Bogotá

Bogotá se alista para recibir la cuarta edición del W Fitness Festival 2026, el próximo 7 de marzo. Una experiencia única que esta diseñada para mujeres que buscan espacios de conexión, inspiración y empoderamiento a través de un enfoque de bienestar integral. Este evento se ha consolidado como uno de los encuentros deportivos más importantes de la capital, donde ha beneficiado a más de 10.000 participantes en sus versiones anteriores y que continúa creciendo. En sus tres ediciones anteriores, el W Fitness Festival ha logrado impactar a más de 10.000 mujeres, consolidándose como una plataforma de inspiración y transformación.

El lugar confirmado para este evento sera el Compensar de la Avenida 68, una jornada única para que miles de mujeres vivan una experiencia transformadora. Dentro de la programación se contempla: wellness, fitness, running y lifestyle, visibilizando el poder femenino por medio del movimiento. Las mujeres interesadas en el evento tendrán la oportunidad de participar en las W Master Classes, sesiones que son guiadas por expertas en disciplinas como entrenamiento funcional, cardio y meditación.

“El W Fitness Festival es un homenaje a la fuerza, resiliencia y liderazgo de las mujeres. Cada actividad está pensada para conmemorar su impacto en la sociedad, reconocer sus logros y celebrar todo lo que representan, recordando que cada paso, esfuerzo y meta alcanzada son un testimonio de su determinación y de la influencia positiva que tienen en el mundo”, explicó Hugo Posada, vocero del W Fitness Festival.

Esta edición va contar con la participación de mujeres influyentes como: Elianis Garrido, actriz, bailarina y empresaria; Maisa Pérez, entrenadora internacional y creadora del método The Tabit; Lina Mar Suárez, maratonista y creadora de contenido; Kelly Ríos (conocida como Guajira), atleta y campeona del Desafío 2024; así como la influencer Mariam Obregón. A este grupo, se suman las Nike Trainers de Colombia Kelly Pérez, Paula Hurtado y Brittany Metka.



Foto: W Fitness Festival

Hybrid Night Race

Esta experiencia, que se esta volviendo tendencia en el mundo del entrenamiento, llega al W Fitness Festival. Consiste en una carrera híbrida que fusiona el running con estaciones de ejercicios funcionales, por medio de un ambiente nocturno de luces, música y energía, renovando los esquemas de entrenamiento tradicional.

Es importante recordar que este evento deportivo se posiciona como un encuentro que tiene como objetivo trascender el enfoque físico para brindar un equilibrio mental, social y emocional, por medio de un entorno de comunidad y empoderamiento femenino.