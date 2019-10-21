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Blu Radio  / Elianis Garrido

Elianis Garrido

  • W Fitness Festival 2026
    Foto: Fitness Festival
    Salud

    W Fitness Festival 2026: esta es la programación del evento deportivo que regresa a Bogotá

    La ciudad se prepara para una jornada cargada de movimiento, música y actividad física enfocada en el empoderamiento femenino.

  • Laura Acuña bailando
    Laura Acuña bailando
    Fotos: captura de pantalla video Instagram @elianisgarrido
    Entretenimiento

    Laura Acuña, a ritmo de Shakira, movió sus caderas en un video, ¿qué tal lo hizo?

    La bella presentadora Laura Acuña sorprendió a sus seguidores bailando por primera vez en un video y lo hizo nada más y nada menos que en la escultura de Shakira en Barranquilla. Así fueron los movimientos de la santandereana.

  • 308893_BLU Radio. Elianis Garrido / Foto: Elianis Garrido en Instagram.
    BLU Radio. Elianis Garrido / Foto: Elianis Garrido en Instagram.
    Entretenimiento

    Se casó conmigo, no con la gente de redes: Elianis Garrido tras críticas por no mostrar a su esposo

    La actriz y bailarina Elianis Garrido confesó que le han preguntado, de mala manera, la razón por la que no publica fotos con su pareja.

  • Elianis Garrido.GIF
    Elianis Garrido//
    Instagram
    Entretenimiento

    “Perfecta al natural”, le dicen a Elianis Garrido tras posar sin maquillaje en la playa

    A través de sus redes sociales, la modelo y presentado Elianis Garrido compartió una fotografía que llamó la atención de sus seguidores, pues se dejó ver sin una gota se maquillaje.

  • 343624_Foto: Tomada de Instagram @ElianisGarrido
    Foto: Tomada de Instagram @ElianisGarrido
    Entretenimiento

    Elianis Garrido mostró cómo le quedaron sus senos tras someterse a una cirugía

    La presentadora Elianis Garrido compartió con sus sus seguidores una fotografía en la que por primera vez mostró cómo le quedaron sus senos tras someterse a una cirugía de reducción de busto.

  • 308025_Elianis Garrido Foto: Instagram @elianisgarrido
    Elianis Garrido Foto: Instagram @elianisgarrido
    Entretenimiento

    Después de varias cirugías, Elianis Garrido mostró cómo le quedó su nariz

    La presentadora y actriz compartió a través es de sus redes sociales el cambio que tuvo después de realizarse tres cirugías para corregir su nariz.

  • 313431_Blu Radio. Elianis Garrido. Foto: Instagram @elianisgarrido
    Blu Radio. Elianis Garrido. Foto: Instagram @elianisgarrido
    Entretenimiento

    ¿Qué tal quedó? Elianis Garrido presume su primer árbol de Navidad en casa

    La actriz también reveló la razón por la que desde ya empezó a decorar su vivienda.

  • 308893_BLU Radio. Elianis Garrido / Foto: Elianis Garrido en Instagram.
    BLU Radio. Elianis Garrido / Foto: Elianis Garrido en Instagram.
    Entretenimiento

    La reacción de Elianis Garrido a quienes se fueron contra ella por sus cirugías

    La presentadora apareció en un video con vendas en su nariz producto de una reciente intervención quirúrgica.

  • 346408_BLU Radio// Elianis Garrido. Foto: Instagram elianisgarrido
    BLU Radio// Elianis Garrido. Foto: Instagram elianisgarrido
    Entretenimiento

    ¡En paños menores! La foto de Elianis Garrido en Cartagena que dejó a muchos enmudecidos

    La fotografía fue publicada por la actriz en su cuenta de Instagram.

  • 343624_Foto: Tomada de Instagram @ElianisGarrido
    Foto: Tomada de Instagram @ElianisGarrido
    Entretenimiento

    ¡Qué problemón! Elianis Garrido se desató con una mujer que le dijo “esqueleto”

    La modelo colombiana no aguantó un comentario que le hicieron en una fotografía con sensual vestido de baño y arremetió contra sus críticos.

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