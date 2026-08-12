Andesco revela cuándo se recuperarán al 100% los servicios públicos en zonas afectadas por terremoto

El terremoto que sacudió a varias regiones de Colombia dejó afectaciones en la prestación de servicios públicos, especialmente en departamentos como Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Cauca, Nariño y Chocó. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, entregó un balance sobre la recuperación de la energía y las telecomunicaciones en las zonas más afectadas.

Según explicó el dirigente gremial en Mañanas Blu 10:30, la respuesta de las empresas de servicios públicos ha permitido reducir de manera considerable las afectaciones registradas inicialmente tras el movimiento telúrico.

¿Cómo avanza la recuperación de la energía tras el terremoto?

Sánchez explicó que la afectación de la demanda nacional de energía llegó inicialmente al 18 %. Sin embargo, aseguró que la situación se redujo de manera importante en los departamentos afectados.

El presidente de Andesco entregó los siguientes datos:



Valle del Cauca: la afectación pasó del 70 % al 11 %.

Caldas, Quindío y Risaralda: pasó del 82 % al 14 %.

Cauca y Nariño: bajó del 44 % al 2 %.

Chocó: pasó de una afectación del 100 % a 0 %.

Según Sánchez, estos resultados muestran el trabajo realizado por las empresas del sector para restablecer el servicio y evitar mayores afectaciones después del terremoto.



¿Cuándo volverían al 100 % los servicios públicos?

Ante las dificultades que todavía se presentan en algunos municipios, especialmente con la energía y las telecomunicaciones, el presidente de Andesco aseguró que el proceso de recuperación continúa.

Sánchez reconoció que todavía existen zonas donde la energía presenta intermitencias y que esta situación también repercute directamente en las comunicaciones, debido a la relación entre ambos servicios.

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No obstante, sostuvo que las empresas están trabajando en territorio para reducir las afectaciones y manifestó que espera que en muy pocos días se pueda recuperar nuevamente el 100 % del servicio.

En el caso del Chocó, señaló que la situación había mejorado rápidamente después de que el terremoto provocara la suspensión del servicio en Quibdó y otros 16 municipios.

¿Por qué también se afectaron las comunicaciones?

Una de las principales dificultades reportadas después del terremoto fue la imposibilidad de comunicarse con familiares en algunas zonas afectadas.

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Sánchez explicó que la prestación de los servicios de telecomunicaciones está estrechamente relacionada con la energía. Por esa razón, las fallas eléctricas registradas inicialmente también provocaron intermitencias en las redes de telefonía e internet.

El dirigente señaló que la situación había mejorado considerablemente y que las empresas del sector continuaban trabajando para recuperar la conectividad.

En el caso específico de Caldas, Quindío y Risaralda, relacionó las dificultades en las comunicaciones con la afectación inicial del 82 % de la demanda de energía en esos departamentos.

¿Qué pasa con el servicio de agua?

El presidente de Andesco explicó que la recuperación del servicio de acueducto presenta dificultades diferentes, debido a que es necesario revisar las tuberías para determinar en qué puntos pudieron producirse pérdidas de agua.

Por esta razón, señaló que todavía no se podía hablar de una recuperación completa del servicio en todas las zonas afectadas.

Andesco indicó que las empresas de servicios públicos continúan trabajando junto con las autoridades para restablecer las redes y atender las afectaciones provocadas por el terremoto.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: