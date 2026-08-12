Sedes del SENA en siete regiones resultaron afectadas tras el terremoto de 7.4 en Colombia

El terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el lunes 10 de agosto ha dejado un saldo de más de 200 personas muertas y más de 1.000 heridas, de acuerdo con los reportes conocidos tras la emergencia. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá, donde el movimiento también se sintió con gran fuerza.

Tras el movimiento sísmico, las autoridades activaron los protocolos de atención e hicieron verificaciones para establecer daños en edificaciones y vías, así como para descartar personas lesionadas.

Las labores de evaluación de daños se extendieron a diferentes zonas del país y en medio de este proceso, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) informó que varias de sus instalaciones tuvieron afectaciones como consecuencia del terremoto.

Sedes del SENA resultaron afectadas tras el terremoto

La entidad confirmó que se registraron afectaciones en sedes ubicadas en las siguientes siete regionales:



Caldas Risaralda Quindío Valle del Cauca Antioquia Chocó Dirección General de la entidad en Bogotá

Según la información entregada por el SENA, ante la emergencia se activaron y aplicaron los protocolos establecidos para la atención y respuesta frente a este tipo de situaciones.

La entidad también señaló que, pese a las afectaciones reportadas en sus instalaciones, no se registraron personas lesionadas ni situaciones que lamentar entre los funcionarios, estudiantes y colaboradores que se encontraban en las sedes al momento del movimiento telúrico.

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El SENA indicó que continuará con las acciones correspondientes para atender la emergencia y verificar las condiciones de sus instalaciones afectadas tras el terremoto.