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Panamá deporta a dos colombianos requeridos por la justicia; uno sería cabecilla de 'La Inmaculada'

El procedimiento hace parte de los controles implementados por Panamá para detectar a personas requeridas por la justicia que pretendan utilizar su territorio como punto de tránsito a otros países.

Colombianos deportados desde Panamá.
Colombianos deportados desde Panamá.
Foto: Senafront.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Autoridades en Panamá devolvieron a Colombia a dos personas requeridas por la justicia; uno era integrante del grupo delincuencial 'La Inmaculada' relacionado al cobro de extorsiones y a la actividad del ‘gota a gota'

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En las últimas horas dos colombianos requeridos por la justicia fueron devueltos a Colombia luego de que el Servicio Nacional de Migración de Panamá les negara el tránsito durante su paso por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá.

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Los hechos ocurrieron cuando las autoridades migratorias verificaron la documentación de los viajeros y detectaron que ambos tenían órdenes vigentes emitidas por autoridades judiciales de Colombia.

Entre los deportados se encuentra un hombre señalado de ser el tercer cabecilla del grupo delincuencial 'La Inmaculada', estructura criminal a la que las autoridades atribuyen actividades como cobros ilegales, extorsiones y el manejo de préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

La segunda persona es una mujer que también tenía una orden de captura vigente en Colombia y que estaría relacionada, según las autoridades panameñas, con actividades de crimen organizado.

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Tras las verificaciones correspondientes, el Servicio Nacional de Migración determinó impedir que ambos continuaran su recorrido y, en coordinación con las autoridades colombianas, ordenó su retorno al país.

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“Nuestras fronteras no son puertas abiertas a la delincuencia organizada”, señaló el organismo, al advertir que quienes intenten aprovechar la movilidad internacional para delinquir serán detectados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

El procedimiento hace parte de los controles implementados por Panamá para detectar a personas requeridas por la justicia que pretendan utilizar su territorio como punto de tránsito hacia otros destinos.

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