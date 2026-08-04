Copa Airlines conectará Panamá con Isla de Margarita desde noviembre: así funcionará operación

Copa Airlines activará desde el 26 de noviembre de 2026 sus operaciones hacia Porlamar, en la Isla de Margarita, Venezuela, con tres vuelos semanales que conectarán este destino turístico con Panamá y otros puntos del continente a través del Hub de las Américas. La nueva ruta busca ampliar las alternativas de conectividad internacional y fortalecer el turismo hacia la región.

Porlamar, ubicada en el estado Nueva Esparta, es considerada el principal centro comercial y turístico de la Isla de Margarita, una zona con cerca de 500.000 habitantes. El destino es reconocido por sus playas, gastronomía y atractivos como Playa El Agua, Playa Parguito, Playa El Yaque, el Castillo de San Carlos de Borromeo y la Basílica de Nuestra Señora del Valle.

"La incorporación de Porlamar a nuestra red responde a ese propósito y nos permite ofrecer una nueva alternativa para conectar a la Isla de Margarita y al estado Nueva Esparta con Panamá y con más de 80 destinos en el continente, facilitando los viajes por turismo, negocios y para visitar a familiares y amigos", afirmó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Panamá // Foto: AFP

Así funcionará la operación entre Panamá e Isla de Margarita

La aerolínea informó que los vuelos operarán los martes, jueves y domingos desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, hacia el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño. El vuelo CM651 saldrá a las 9:50 a.m. y llegará a Porlamar a la 1:36 p.m., mientras que el regreso CM652 partirá a las 2:46 p.m. y aterrizará en Panamá a las 4:30 p.m.

Con esta conexión, los viajeros de Margarita y sus alrededores podrán acceder mediante Panamá a una amplia red de destinos en Norte, Centro y Suramérica, además del Caribe. La ruta también facilitará la llegada de visitantes internacionales a una región con oferta turística, cultural y de entretenimiento.

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Copa Airlines indicó que los pasajeros ya pueden adquirir los boletos a través de su página, el centro de atención telefónica, las oficinas comerciales de la compañía y las agencias de viajes autorizadas.