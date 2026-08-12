Impactantes imágenes aéreas muestran devastación que dejó terremoto en varias ciudades del país

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia dejó un panorama de destrucción en varias zonas del país, especialmente en ciudades de la región Pacífica y el Eje Cafetero.

Imágenes captadas desde el aire permiten dimensionar la magnitud de la emergencia y muestran calles, viviendas y estructuras afectadas por el fuerte movimiento telúrico.

Uno de los registros que más evidencia la dimensión de la tragedia corresponde a Cali, una de las ciudades más golpeadas. Las imágenes obtenidas mediante un dron muestran sectores en los que varias construcciones terminaron reducidas a escombros, mientras calles y alrededores quedaron cubiertos por restos de estructuras que colapsaron durante el sismo.

Centenares de edificios se desplomaron y quedaron totalmente destruidos en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia tras el terremoto del pasado lunes.



El sismo es el más fuerte que ha vivido Colombia en la última década y dejó cerca de 200 muertos y miles de heridos.



En… pic.twitter.com/DggCkWZLf4 — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 12, 2026

Desde el aire también es posible observar la extensión de los daños en distintos puntos de la capital del Valle del Cauca. El panorama evidencia el impacto que tuvo el movimiento de tierra sobre edificaciones y zonas residenciales, mientras los organismos de emergencia avanzan con las labores de atención y búsqueda.



La situación se mantiene especialmente compleja debido a que decenas de personas permanecen desaparecidas y los equipos de rescate trabajan para determinar si hay sobrevivientes entre las estructuras colapsadas. La prioridad de las autoridades continúa siendo la búsqueda de personas, la atención de los heridos y la evaluación de los daños.

Buenaventura, otra de las zonas más afectadas

Otra de las ciudades que quedó seriamente afectada es Buenaventura. Un video divulgado por la Armada Nacional permite observar desde el aire varios sectores de esta ciudad del Pacífico colombiano que resultaron golpeados por el terremoto.

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Las imágenes muestran zonas con estructuras averiadas y un panorama que da cuenta de la fuerza con la que el movimiento telúrico alcanzó esta región. Buenaventura se encuentra entre los territorios que concentran una parte importante de las labores de emergencia.

La @ArmadaColombia llegó a #Buenaventura para ayudar a los damnificados y evaluar las condiciones de la infraestructura militar averiada por el terremoto de gran magnitud que hoy enluta al país. 🖤⚓️ pic.twitter.com/0pjHyRYm2Q — Comandante Armada de Colombia (@COMANDANTE_ARC) August 10, 2026

El impacto también se extendió a otras ciudades de la región. De acuerdo con un reporte de Asocapitales, Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia fueron declaradas capitales en alerta roja ante las consecuencias del terremoto.

El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres da cuenta de la dimensión de la emergencia. Según la más reciente evaluación, hay 239 personas fallecidas, 287 desaparecidas y 3.755 heridas, mientras que más de 24.000 personas resultaron afectadas directamente.

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Valle del Cauca concentra el mayor número de víctimas mortales, con 125 fallecidos, seguido por Risaralda, con 94; Chocó, con 14, y Caldas, con seis.

La destrucción también se refleja en las cifras de infraestructura. La UNGRD reportó 9.215 viviendas destruidas y otras 45.457 averiadas, además de 1.409 edificaciones colapsadas. Centros educativos, hospitales, vías, puentes, acueductos y otros servicios esenciales también presentan daños.

Las imágenes aéreas permiten ahora observar la dimensión física de una emergencia cuyo impacto continúa siendo evaluado por las autoridades. Mientras las ciudades intentan recuperar la normalidad, los organismos de socorro mantienen desplegados sus equipos para atender a las comunidades afectadas y avanzar en la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas.