Roldanillo en ruinas: alcalde clama por ayuda tras destrucción de su "pueblo mágico" por terremoto

El alcalde del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, Jaime Ríos, describió con profunda tristeza y al borde del llanto el desolador panorama en el que ha quedado su comunidad tras el fuerte sismo que sacudió la región.

Aunque el mandatario agradeció que la pérdida de vidas humanas no haya sido masiva, la devastación material ha golpeado con fuerza el corazón de esta localidad turística, reconocida nacionalmente. Según Ríos, "la economía del municipio se va a pique con la destrucción total, digamos, de pueblo mágico".

Pérdidas humanas y un patrimonio en ruinas

El sismo cobró la vida de dos personas muy queridas y reconocidas en la comunidad. Una de las víctimas es el presidente del concejo municipal, Juan Carlos García, quien aspiraba a la alcaldía y falleció de manera instantánea tras caerle una viga mientras se encontraba en un gimnasio.

La segunda víctima fue una señora muy conocida, propietaria del antiguo restaurante y Hotel del Valle.



En cuanto a la infraestructura física, el reporte inicial de daños materiales se ha multiplicado drásticamente a medida que se restablecen las comunicaciones con las veredas de la zona rural. El alcalde confirmó que la cifra estimada de pérdidas habitacionales ya supera las "500 [casas] totalmente destruidas".

Entre las pérdidas patrimoniales más severas que lamenta el municipio se encuentra la necesidad de demoler la propia alcaldía municipal, la casa de la cultura y la iglesia principal, considerada patrimonio cultural de Colombia.

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Asimismo, se dictó orden de desalojo para más de 15 edificaciones del casco urbano debido a fallas estructurales.

No obstante, una noticia alentadora dentro de la tragedia es que el emblemático Museo de Omar Rayo logró salvarse de daños estructurales graves, registrando únicamente afectaciones leves en sus paredes.

Sin agua potable y en albergues temporales

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La emergencia ha dejado a cerca de 50 personas alojadas en albergues temporales, mientras que cientos de damnificados han sido acogidos en hogares de familiares y amigos gracias a la solidaridad vecinal. La situación de salubridad se hace aún más compleja debido al colapso total en el suministro de agua potable, provocado por la rotura de la tubería que proviene de la represa Brun, la cual abastece a más de ocho municipios del norte del Valle del Cauca.

Por el momento, el abastecimiento se está realizando de manera provisional mediante carrotanques y donaciones externas.

Escuche aquí la entrevista: