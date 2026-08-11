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Periodista de Noticias Caracol rompió en llanto al escuchar relato de víctima del terremoto

La periodista no dudó en abrazarla en medio de su desespero de lo que será el futuro tras la destrucción que dejó el terremoto en su vida.

Periodista de Noticias Caracol rompió en llanto al escuchar relato de víctima del terremoto.jpg
Periodista rompió en llanto al escuchar relato de víctima del terremoto //
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Crece la cifra de afectados en diferentes zonas del país tras el fuerte terremoto de magnitud de 7.4 en horas de la mañana, al igual que las historias de las víctimas de los daños que dejó esta emergencia, tanto en lo material como sentimental por la perdida de un ser querido o el desespero por no saber en dónde se encuentra.

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Desde que sucedió esta emergencia, Noticias Caracol ha desplegado a todo su equipo en diferentes puntos afectados y, día a día, se conocen historias de víctimas que no saben qué será futuro, una de ellas se viralizó rápidamente y sucedió en Roldanillo, Valle del Cauca, en donde una comerciante -en medio de su desespero- lloró por no saber cómo iba a poder sostener a su familia.

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Fue Mayra Tenorio, corresponsal de Noticias Caracol en este municipio, quien terminó siendo protagonista de esta historia, pues no pudo ocultar el sentimiento que le causó conocer ese dolor y lloró junto a la mujer afectada, hasta el punto de abrazarla en medio del reportaje.

“Yo vivo de este negocio. No tengo otras salidas, sino esta. Estamos viendo qué recuperamos que nos sirva, pero pues no creemos que salga mucha cosa”, contó y ahí fue cuando la periodista no aguantó y rompió en llanto: “No es nada fácil, sé qué es el trabajo de muchos años”.

“Es muy duro, porque uno vivo de este negocio, yo vivo de esto, no tengo otra salida. Muy duro, me duele mucho en el alma porque siempre me levanto y vengo y abro el negocio, estoy con mi prima acá. Ella también vive de esto”, expresó y ahí la corresponsal no dudó en abrazarla para mostrarle su apoyo en esta difícil situación.

Esta y otras historias han conmovido a todo el país, de quienes esperan recibir un apoyo en medio de esta emergencia al no saber qué será de sus vidas a partir de ahora.

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