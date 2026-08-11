Cómo superar el trauma del terremoto en Colombia, según psicóloga

Tras el terremoto que sacudió a Colombia, el impacto emocional puede permanecer incluso después de que termine la emergencia. Natalia Escobar, psicóloga clínica y tanatóloga especialista en acompañar procesos de duelo, explicó en Voz Populi que las primeras reacciones no necesariamente corresponden a un duelo, pues muchas personas pueden estar atravesando todavía un estado de shock.

No todas las personas reaccionan de la misma manera

La especialista explicó que el shock es una reacción inmediata de protección en la que el cuerpo prioriza la supervivencia. Por eso, algunas personas pueden mostrarse aparentemente tranquilas, mientras otras lloran, sienten nervios, se bloquean o permanecen revisando las noticias constantemente.

“Eso no es falta de empatía ni de amor, es que tu cuerpo todavía no puede cargar con todo el peso de lo que pasó”, explicó Escobar. Según la psicóloga, el duelo puede aparecer posteriormente, cuando la persona comienza a asimilar lo ocurrido, y no necesariamente llega al mismo tiempo para todos.

Por esta razón, la experta hizo énfasis en que no existe una reacción emocional que pueda considerarse correcta o incorrecta. “Ninguna reacción es la correcta ni la incorrecta”, aseguró, al recomendar que durante los primeros días no se intente forzar la normalidad.



Recuperar la rutina poco a poco

Entre sus recomendaciones, Escobar planteó recuperar las actividades básicas de manera gradual.



“No es forzar la normalidad, sino recuperarla en pequeñas dosis: comer, tomar agua, descansar, estar cerca de personas conocidas y tener listo un plan familiar de emergencia”, señaló.

Edificios colapsados en Cali por el terremoto. Fotografía cortesía Ejército.

También recomendó limitar la exposición constante a las noticias. En su concepto, las personas pueden elegir una fuente confiable de información y consultarla en horarios determinados, en lugar de permanecer durante todo el día viendo videos o contenidos relacionados con la tragedia.

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“Ver videos todo el día no los informa más, solo los mantiene en alerta constante”, afirmó la psicóloga. Para quienes sienten que el movimiento de la tierra continúa incluso cuando ya no está ocurriendo, propuso concentrarse en elementos concretos del entorno: mirar la habitación, identificar cinco cosas que estén viendo, sentir los pies sobre el piso y respirar lentamente.



Acompañar sin presionar a quienes sufrieron pérdidas

La especialista también se refirió a las personas que perdieron familiares, amigos, viviendas u otros elementos importantes durante la emergencia. En estos casos, pidió evitar frases que presionen a las víctimas para que aparenten fortaleza o superen rápidamente lo ocurrido.

“Un duelo así no maneja calendarios”, explicó Escobar, quien aconsejó no atravesar el proceso en soledad y no intentar cerrarlo antes de tiempo. Además, recomendó a quienes acompañan a las familias no entregar respuestas que no tienen ni hacer promesas que no pueden cumplir.

“Es más honesto decir: no tengo una respuesta, pero puedo quedarme contigo y convertir esa presencia en algo útil”, indicó. Esa ayuda, explicó, puede traducirse en acciones concretas como hacer llamadas, llevar agua o acompañar a las familias durante la búsqueda de sus seres queridos.

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La psicóloga también pidió no minimizar las pérdidas materiales.

"Perder una casa no es una pérdida material y ya. Ahí vivían la seguridad, las rutinas, los recuerdos, y eso se llora igual que se llora cualquier otra pérdida real", recalcó la experta.



¿Cuándo buscar ayuda profesional?

Escobar aclaró que sentir miedo o tener dificultades para dormir inmediatamente después de una tragedia no significa necesariamente que exista un problema grave de salud mental. Sin embargo, recomendó buscar acompañamiento profesional cuando el sufrimiento sea muy intenso o continúe interfiriendo con actividades cotidianas.

“Si semanas después les sigue interfiriendo con el sueño, con el trabajo, con sus relaciones, mi recomendación es clara: busquen por favor acompañamiento profesional. No esperen a que se les pase solo”, manifestó.

Finalmente, la especialista hizo un llamado a quienes están lejos de las zonas afectadas para que también contribuyan de manera responsable: verificar la información antes de compartirla, donar mediante canales confiables y preguntar qué necesitan realmente las comunidades.