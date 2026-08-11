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Blu Radio  / Nación  / Cinco partidos respaldan candidatura de Jorge Eliecer Laverde a la Contraloría

Cinco partidos respaldan candidatura de Jorge Eliecer Laverde a la Contraloría

Con este respaldo, Laverde sumaría aproximadamente 162 votos de los 285 congresistas que integran el Senado y la Cámara de Representantes.

Jorge Eliecer Laverde
Jorge Eliecer Laverde
Foto: Senado
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Mediante un comunicado conjunto, los partidos Centro Democrático, Liberal, Conservador, De La U y Cambio Radical anunciaron su respaldo a la candidatura de Jorge Eliecer Laverde para la elección de Contralor General de la República prevista para mañana 12 de agosto.

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El documento fue firmado por el presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda, el dirigente liberal Simón Gaviria, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, la codirectora del Partido de La U, Clara Luz Roldán, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, y los codirectores de Cambio Radical, Fuad Char y Enrique Vargas Lleras.

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En él resaltan que esta decisión “nace del convencimiento de que el Dr. Laverde Vargas reúne las más altas condiciones profesionales, técnicas y humanas para ejercer esta importante responsabilidad, respaldadas por una reconocida trayectoria, amplia experiencia y profundo conocimiento de los asuntos públicos”.

Los dirigentes políticos resaltan su liderazgo, solvencia profesional y visión institucional constituyendo una garantía para “ejercer con independencia, transparencia y rigor la dirección del máximo organismo de control fiscal del país”.

Con este respaldo, sumado a los cinco congresistas del Partido ASI y del congresista del Partido Demócrata Colombiano, Laverde sumaría aproximadamente 162 votos de los 285 congresistas que integran el Senado y la Cámara de Representantes.

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