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“Nosotros acudimos donde el deber nos llame, somos voluntarios”: Topos Azteca llegan a Cali

Tras su arribo a la capital del Valle del Cauca, la brigada compartió en redes sociales su disposición para actuar de inmediato: "Ya estamos en Colombia, listos para sumarnos y servir donde se nos necesite".

Tops-Azteca.jpg
Topos Azteca
Foto: Captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

En medio de la emergencia nacional causada por el reciente terremoto en Colombia, un grupo de rescatistas independientes ha decidido unirse a las labores de búsqueda sin esperar autorizaciones oficiales. Se trata de la brigada de rescate mexicana Topos Azteca, liderada por su presidente y fundador, Héctor Méndez, conocido como el "topo mayor", quienes arribaron a la ciudad de Cali para ponerse al servicio de la comunidad.

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Un cambio de rumbo por la vida

La delegación, conformada por 20 rescatistas, se encontraba en Venezuela realizando labores humanitarias y planeaba regresar a México cuando se enteró del sismo en Colombia. "Llegamos de Venezuela directamente. Íbamos a irnos a México, pero vimos que aquí ocurrió un terremoto y para nosotros es importantísimo el trabajo de preservar la vida", explicó Méndez al justificar la repentina decisión del grupo de desviar su rumbo hacia el territorio colombiano.

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Tras su arribo a la capital del Valle del Cauca, la brigada compartió en redes sociales su disposición para actuar de inmediato: "Ya estamos en Colombia, listos para sumarnos y servir donde se nos necesite".

A pesar de su disposición, la llegada de los Topos Azteca ha reabierto el debate sobre la coordinación internacional en zonas de desastre. Al ser cuestionado sobre si contaban con los permisos y la concertación previa con el gobierno nacional, el "topo mayor" rechazó firmemente los trámites burocráticos.

"Nosotros somos voluntarios y nosotros atendemos el llamado del deber. Si no somos no somos diplomáticos, no no solicitamos permiso, sino lo que hacemos es que acudimos a donde el deber nos llama", afirmó Méndez. Asimismo, enfatizó el carácter voluntario de su labor señalando que "si me pongo a seguir protocolos de tipo administrativo, burocrático, nunca voy a ir a ningún lado".

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