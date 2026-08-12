Ellos son Dastan y Gasper, los perros que buscan sobrevivientes entre los escombros en Cali

El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto ha dejado una ola de dolor en todo el país. Pese a ello, las ayudas humanitarias llegan desde todos los rincones, así como el apoyo de equipos de emergencia. Debido al alto número de muertos, Cali se ha convertido en uno de los puntos de atención en la búsqueda de personas desaparecidas y en una de las prioridades de los organismos de socorro.

Ante esta situación en la capital del Valle del Cauca, Dastan y Gasper, dos perros especializados del Equipo de Búsqueda y Rescate con Caninos K9/BRAE de los Bomberos de Bogotá, fueron enviados desde la capital para apoyar las labores de localización de las personas que todavía podrían estar atrapadas entre los escombros.

¿Quiénes son Dastan y Gasper, los perros rescatistas?

Uno de los integrantes más experimentados del equipo de búsqueda es Dastan, un pastor belga malinois de siete años, quien reside en Colombia desde 2020, proveniente de España como parte de la renovación de la unidad especializada.



Desde entonces, el perro ha sido entrenado para intervenir en varios escenarios de emergencia y además cuenta con certificación internacional en este campo. También ha participado en operaciones de búsqueda y rescate fuera del país, entre ellas la más reciente en Venezuela.

Ahora, el perro regresó al trabajo para desplazarse hasta Cali y así recorrer la ciudad en compañía de los rescatistas para encontrar a las personas desaparecidas.

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Gasper, por su parte, hace parte del equipo especializado que llegó a la capital del Valle del Cauca. Ambos caninos tienen preparación para desenvolverse entre estructuras complejas y utilizar además su olfato para detectar posibles señales de personas bajo los escombros.

¿Cómo ayudan los perros en la búsqueda tras un terremoto?

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En una emergencia de este tipo, los caninos especializados se convierten en apoyo para los equipos que inspeccionan edificaciones afectadas. Su entrenamiento está orientado a identificar señales de personas que podrían encontrarse bajo estructuras colapsadas.

Mientras avanzan las labores en Cali, las autoridades mantienen diferentes medidas para atender la emergencia. Entre ellas está la alerta roja hospitalaria, que busca priorizar la atención de heridos y reprogramar procedimientos que no sean urgentes.

Además, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle declararon la calamidad pública para fortalecer la respuesta institucional. También fue suspendido el Festival Petronio Álvarez, que esta semana tenía prevista la celebración de sus 30 años.

En materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad de Cali confirmó la suspensión del pico y placa para este martes 11 de agosto.