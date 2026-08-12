Daniela Largo, la joven de 32 años rescatada en Pereira, está en UCI

Este miércoles se confirmó que Daniela Largo, la joven de 32 años que fue sacada de los escombros la noche del pasado martes en Pereira tras permanecer 36 horas atrapada, se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Jorge.

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, fue quien confirmó la noticia.

“Estamos pidiéndole a Dios que Daniela se pueda recuperar, pero hasta el momento no hay un informe médico más allá de que está en cuidados intensivos y que su pronóstico es reservado", concluyó el alcalde.

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Hay que recordar que Daniela, el pasado lunes, iba a viajar a Manizales para celebrar el cumpleaños de su pequeño hijo en un centro comercial, pero sus padres y el niño se quedaron esperando, pues ella quedó atrapada en el hotel donde dormía en algunas ocasiones, ya que trabajaba en un almacén de muebles de la zona del Parque de La Libertad en Pereira.

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Entra tanto, en medio del reporte ante el inicio de la reunión de PMU en la estación de bomberos de la ciudad, el alcalde confirme que la cifra de personas muertas asciende a 88 y van más de 248 personas rescatadas. Por ahora, van 59 estructuras que cayeron al piso, 16 con colapso parcial y 213 en proceso de verificación.