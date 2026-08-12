Hallan sin vida al papá del periodista José Fernando Patiño: “Se fue lo más lindo de nuestra vida”

El cuerpo sin vida de Darío Patiño Rivera, de 78 años, fue rescatado de los escombros de una edificación en el sur de Cali, luego de permanecer desaparecido desde el terremoto que sacudió al país el lunes 10 de agosto.

La confirmación fue entregada por su hijo, el periodista José Fernando Patiño, quien durante las últimas horas había mantenido la esperanza de encontrarlo con vida y había pedido ayuda para apoyar las labores de rescate.

¿Qué dijo José Fernando Patiño tras hallar a su papá?

A través de una publicación en Instagram, el periodista confirmó que los organismos de socorro lograron recuperar el cuerpo de su padre durante la noche.



“Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Dario Patiño Rivera, de entre los escombros”, escribió.

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En el mismo mensaje, Patiño agradeció a quienes acompañaron a su familia durante la búsqueda y reconoció el trabajo realizado por los equipos de emergencia, voluntarios, vecinos y demás personas que ayudaron en el proceso.

“Se nos fue lo más lindo de nuestra vida”, escribió posteriormente en una de sus historias junto a una fotografía de su padre.

La noticia también fue confirmada por Néstor Morales durante una transmisión en Blu Radio, donde se informó que los organismos de socorro habían evacuado el cuerpo de Darío Patiño.

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Encuentran sin vida a padre de periodista Redes sociales

¿Dónde encontraron al papá de José Fernando Patiño?

Darío Patiño se encontraba en el edificio Torres del Limonar, ubicado en el barrio Ciudad Capri, una de las zonas afectadas por el terremoto en Cali.

Horas después del colapso, José Fernando había solicitado ayuda públicamente y aseguró que su padre había dado señales de vida entre los escombros.

El periodista se desplazó desde Bogotá hasta Cali mientras familiares, vecinos y organismos de emergencia adelantaban la búsqueda. Durante la jornada, la posibilidad de encontrarlo con vida mantuvo la expectativa entre sus allegados.

La historia de la búsqueda estuvo marcada por la solidaridad de quienes llegaron hasta el lugar para colaborar con los equipos de rescate.

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Así fue la búsqueda de Darío Patiño tras el terremoto

El adulto mayor permaneció atrapado desde el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto. La emergencia afectó con fuerza a Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, además de otros municipios.

Durante las labores de rescate, familiares y vecinos intentaron obtener señales desde el interior de la estructura. El llamado de José Fernando permitió que la situación de su padre se conociera públicamente.

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La confirmación de su muerte se produjo mientras los organismos de socorro continuaban trabajando en diferentes edificaciones colapsadas. En medio de la emergencia también se reportaron personas que lograron comunicarse desde estructuras afectadas, por lo que los equipos mantienen las labores de búsqueda.

El terremoto deja un balance de más de 200 personas muertas, según el reporte señalado en la información suministrada, mientras continúan las labores de rescate y atención a las comunidades afectadas.

La familia Patiño cerró la búsqueda de Darío con un mensaje de agradecimiento a quienes estuvieron presentes durante las horas de incertidumbre y acompañaron el proceso hasta la recuperación de su cuerpo.