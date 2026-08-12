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Terremoto en Cali: identifican 8 puntos en los que podría haber personas vivas

El alcalde dijo que quedan 24 horas para encontrar sobrevivientes del terremoto por lo que pidió colaboración a la ciudadanía.

Equipos de rescate y voluntarios buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026
Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

El balance oficial del evento natural registra un saldo de 75 personas fallecidas, más de 1.000 heridos y daños en la infraestructura de la ciudad , incluyendo 56 inmuebles colapsados y más de 600 edificaciones con afectaciones en sus estructuras.

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Labores de búsqueda y rescate en puntos de colapso

Las labores de los organismos de socorro se han concentrado en ocho puntos específicos donde se han detectado señales de vida o existe una alta probabilidad de encontrar personas atrapadas entre los escombros.

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Según detalló el alcalde Alejandro Eder en entrevista con Mañanas Blu , en cuatro de estos lugares se ha logrado establecer contacto directo o auditivo con los atrapados. En los puntos restantes, las tareas de localización se apoyan en tecnología especializada y en unidades caninas.

"En tres de los casos es a punta de oído, a punta de '¿cómo estás?, ¿cómo te llamas?'. En los otros es con elementos tecnológicos, unos micrófonos que ayudan a escuchar el movimiento de la gente, o inclusive radares que ayudan a detectar el calor humano".

En medio de los operativos, los equipos de socorro rescataron con vida a cuatro personas en la jornada anterior, entre ellas a una mujer identificada como Diana Troncoso. Las autoridades confirmaron que en las operaciones participan cerca de 500 rescatistas provenientes de diversas regiones del país, incluyendo personal de Bomberos de Cali, Jamundí y Bogotá .

Fallecidos75 personas confirmadas
HeridosMás de 1.000 personas
Edificaciones afectadasMás de 600 inmuebles
Inmuebles colapsados56
Puntos de búsqueda clave8 zonas, 4 con contacto auditivo o visual
Personal de rescateCerca de 500 socorristas

Medidas de movilidad y restricciones en la ciudad

Ante la necesidad de agilizar el desplazamiento de las ambulancias y los vehículos de socorro, la Alcaldía de Cali estableció un esquema estricto de movilidad mediante la medida de pico y placa.

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Durante la jornada únicamente se permite la circulación de vehículos con placas terminadas en número impar. La administración municipal suspendió de manera temporal la opción de pago por tasa de descongestión, prohibiendo la salida de automotores con placas pares.

"Normalmente en un terremoto las primeras 72 horas son las más críticas, es donde hay mayor probabilidad de encontrar personas con vida. Nos quedan 24 horas... Por eso hoy hemos implementado un pico y placa muy estricto. Solo podrán circular los números impares

Rescate en el Limonar Cali.jpg
Foto: captura de video

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Petición a la ciudadanía: orden y silencio

El mandatario local hizo un llamado a la comunidad para evitar aglomeraciones en las inmediaciones de los edificios colapsados. Para garantizar la efectividad de las herramientas tecnológicas y el trabajo de los perros de búsqueda, la Fuerza Pública estableció perímetros de seguridad alrededor de las ocho zonas priorizadas.

El ingreso de voluntarios civiles a los puntos de colapso quedó restringido y sujeto a la coordinación directa de los cuerpos de bomberos, con el fin de mantener las condiciones de silencio requeridas por los equipos de audio.

Para poder lograr eso necesitamos el espacio, necesitamos el silencio, necesitamos que los caleños y las caleñas hoy se queden en la casa... Lo mejor para ayudar hoy es quedarse en la casa y ayudar con el silencio
dijo el alcalde EDER

Las operaciones continuarán en la ciudad durante las próximas horas para agotar el periodo inicial de búsqueda en las zonas delimitadas por los equipos de emergencia.

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