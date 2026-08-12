Abogada murió en el terremoto intentando salvar a su perro; la mascota sobrevivió

El terremoto que azotó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto sigue dejando dolor en el territorio nacional, en especial luego de confirmarse el incremento del número de muertos que ha dejado el desastre natural, alcanzando la cifra de 234 fallecidos y 1.310 personas heridas.

Pese a ello, siguen apareciendo historias de personas que durante la tragedia dieron su vida para proteger a los más indefensos. Ante ello, Lenny Fernández, una joven abogada oriunda de Pasto, Nariño, y que desde hacía dos años vivía en Cali, hizo un acto que nadie hubiera imaginado.

La joven era reconocida por su amor hacia los animales. De hecho, estaba vinculada a la Junta Defensora de Animales de Pasto y perdió la vida tras el terremoto, falleciendo bajo los escombros del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua, en la ciudad de Cali.

La historia se hace más conmovedora cuando fue hallada protegiendo a su mascota, un perro llamado Salomón, el cual sobrevivió gracias al actuar de Fernández.



Por horas, los rescatistas de la Defensa Civil y otros equipos de emergencia trabajaron para poder encontrar a las personas sepultadas bajo los escombros del edificio Ana Pilar, entre ellas a Lenny Fernández. La sorpresa fue grande cuando Salomón, quien estaba debajo de su cuerpo, consiguió salir con vida y recibir atención médica.

Edificios colapsados en Cali por el terremoto. Fotografía cortesía Ejército.

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Ante esto, familiares, amigos y seres queridos lamentaron la muerte de la joven abogada, enviando mensajes de condolencias en redes sociales y destacando su valentía por proteger a su amigo más indefenso, su perro.

Este actuar deja sobre el papel a una Lenny Fernández, quien será recordada como alguien que amaba a los animales y que los defendió hasta el último momento.

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¿Cuál es la cifra oficial de muertos tras el terremoto en Colombia?

Luego de casi 72 horas del terremoto que azotó gran parte del país, ya se registran 234 personas fallecidas, de acuerdo con el informe número 12 de Asocapitales. En este se refleja que, del número de víctimas fatales, 181 corresponden a ciudades capitales, es decir, el 97,6 % de muertes reportadas hasta el momento.

La lamentable cifra concentra su mayor afectación en Cali, Pereira, Quibdó y Manizales. De hecho, la capital del Valle registra 95 muertos, en Pereira 90, en Quibdó 14 y en Manizales seis. Aunque las cifras siguen siendo preliminares y continúan siendo actualizadas por los organismos de socorro que avanzan con las labores de búsqueda y rescate.