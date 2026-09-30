Asesinan a patrullero de la Policía y dos hombres más en ataque armado en Sevilla, Valle

Tres personas fueron asesinadas con arma de fuego durante la tarde de este miércoles al interior de un establecimiento comercial ubicado en el barrio El Carmen, del municipio de Sevilla, Valle del Cauca.

El hecho, que generó pánico, dejó entre las víctimas a un integrante activo de la Policía Nacional, identificado como Oscar Julián Daza Tutistar. Los otros dos fallecidos, hasta el momento, permanecen sin identificar.

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“De acuerdo con la información preliminar, hacia las 6:43 de la tarde, varias personas que se encontraban en el lugar fueron atacadas con arma de fuego. Como consecuencia de este hecho, tres personas perdieron la vida, entre ellas un patrullero activo de la Policía Nacional. Las otras dos víctimas corresponden a personas de sexo masculino.”, dice un comunicado de la Policía.

Las autoridades avanzan en las diligencias judiciales para establecer las circunstancias que antecedieron al ataque y determinar quiénes estarían detrás de este crimen. La investigación contempla la recopilación de evidencias y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.



“La Policía Nacional desplegó de manera inmediata las capacidades institucionales en el municipio, con unidades de investigación criminal y de inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de esclarecer las circunstancias que rodearon este hecho, identificar y capturar a los responsables”, puntualiza el documento.

El Departamento de Policía Valle hizo un llamado a la comunidad para que entregue cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del triple homicidio y permita a las autoridades ubicar a los responsables.