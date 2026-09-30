"No podemos darnos el lujo de perder la Panamericana": empresarios del Cauca por ataque a la Policía

El sector productivo del departamento del Cauca se encuentran en alerta, tras el último hecho de violencia contra la fuerza pública registrado sobre la vía Panamericana, donde la Policía fue atacada con explosivos lanzados desde drones en el sector de Tunía, municipio de Piendamó.

Los empresarios del departamento están pidiendo medidas de seguridad concretas e inmediatas, como la militarización de la vía, debido a que esta carretera actualmente es la única conexión que tiene el departamento con el resto del país, teniendo en cuenta que el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán ha tenido varias interrupciones en su operación debido a la emisión de cenizas del volcán Puracé.

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"La vía Panamericana es el corredor más importante que hay para el transporte de mercancía, todo lo que es el combustible del departamento del Cauca y de Nariño pasa por esta vía, así como el gas, y todos los productos que llegan hasta Nariño y bajan al Ecuador. No podemos darnos el lujo de perder la Panamericana, que es la columna vertebral de Colombia. La circulación por la vía Panamericana puede ser alrededor de 6.000 o 7.000 vehículos diarios", aseguró Ana Fernanda Muñoz, directora de la Cámara de Comercio del Cauca.

Las reiteradas alteraciones al orden público en esta carretera están poniendo en riesgo el bienestar de más de 1.500.000 ciudadanos del departamento del Cauca, por lo que los empresarios del departamento están exigiendo una reunión urgente con el Gobierno Nacional.



"Necesitamos un proceso de diálogo constante, acciones de seguimiento con el Gobierno para una reactivación económica, pero también un acompañamiento continuo de la seguridad que requiere el departamento del Cauca. Resaltamos muchísimo que la libre movilidad de la vía Panamericana debe ser un derecho permanente, y que esta sea sujeta de derechos", sostuvo Julián Torres, director ejecutivo del Consejo Gremial del Cauca

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Hay que señalar que el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, también se sumó a la solicitud de militarizar la vía Panamericana, medida que será analizada en la próxima reunión de seguridad que se desarrolle en el departamento.