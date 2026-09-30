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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Hallan cuerpo sin vida dentro de camión de basura en Cali; Policía capturó a una persona

Hallan cuerpo sin vida dentro de camión de basura en Cali; Policía capturó a una persona

De acuerdo con la información conocida, el conductor decidió trasladarse hasta la estación de Policía Fray Damián para informar a las autoridades sobre lo ocurrido.

71662_Blu Radio/ Crimen, referencia / Foto: AFP
Blu Radio/ Crimen, referencia
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

El hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de un camión recolector de basura volvió a generar preocupación entre los habitantes de Cali. El hecho ocurrió en el centro de la ciudad, donde el conductor del vehículo se encontró con el cadáver mientras realizaba su recorrido habitual.

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De acuerdo con la información conocida, el conductor decidió trasladarse hasta la estación de Policía Fray Damián para informar a las autoridades sobre lo ocurrido. La Policía llegó al lugar para adelantar las primeras investigaciones y establecer cómo terminó el cuerpo entre los residuos.

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Por este caso, las autoridades confirmaron la captura de una persona, quien quedó a disposición de la justicia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar quiénes estarían involucrados.

Este nuevo hecho ocurre en medio de la preocupación por el aumento de las muertes violentas en la ciudad. Según cifras del Observatorio de Seguridad, durante lo corrido de 2026 se han registrado 836 muertes violentas, una cifra que supera la registrada hasta septiembre de 2025.

"Creemos que con las actividades que hemos venido realizando, no solamente con la operación Iron, sino con las actividades que se vienen haciendo de manera previa, vamos a tener al final de año un número mucho menor de homicidios. No podría decirte si vamos a superar el del año anterior, pero sí, la idea es poder consolidar la tendencia de la reducción en lo que se viene presentando en este año enfocados en la recuperación del Centro" , explicó Javier Garcés, secretario de Seguridad de Cali,

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Ante esta situación, las autoridades aseguran que continúan realizando operativos y diferentes intervenciones en sectores identificados como prioritarios, con el objetivo de enfrentar a las estructuras relacionadas con hechos violentos y reducir los índices de homicidio en la ciudad.

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