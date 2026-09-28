Operación Iron permitió sacar de circulación millonaria mercancía de contrabando en Cali

Lo que parecía ser un espacio más de almacenamiento en el centro de Cali tenía una particularidad: detrás de una de sus fachadas había un espacio oculto que servía para guardar mercancía. El hallazgo se produjo durante una inspección realizada por la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera , que encontraron un centro de acopio acondicionado con doble fondo y fachadas falsas para esconder productos de origen extranjero.

En el lugar había principalmente calzado y prendas de vestir, además de perfumes, cosméticos, juguetes, bolsos y relojes. De acuerdo con las autoridades, los productos no tenían los documentos necesarios para demostrar que habían ingresado legalmente al país. La mercancía fue aprehendida y su valor comercial supera los $38.500 millones.

“El propósito es claro: proteger la economía, la industria nacional y afectar las finanzas de las estructuras dedicadas al contrabando. No vamos a permitir que encuentren espacios para delinquir en la ciudad de Cali”, manifestó el brigadier general Carlos Germán Oviedo, comandante de la Región 4 de Policía

La forma en que estaba acondicionado el lugar fue uno de los aspectos que más llamó la atención durante el operativo. El espacio oculto permitía mantener los productos fuera de la vista y dificultar su detección durante los controles. El procedimiento hace parte de las acciones que realizan las autoridades para identificar bodegas y establecimientos donde se almacena o comercializa mercancía extranjera que no cumple con los requisitos aduaneros.



Ahora, los productos encontrados deberán pasar por el proceso correspondiente para determinar su situación legal y establecer las responsabilidades a que haya lugar.