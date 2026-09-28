Disidencias ya entregaron cuerpo de soldado asesinado en Cauca: lo recibió comisión de la CICR

El cuerpo del soldado profesional Idel José Torres Herrera, quien murió durante combates entre tropas del Ejército y la estructura Carlos Patiño en el Cauca, fue entregado este lunes 28 de septiembre a una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La entrega se realizó en el corregimiento de Huisitó, zona rural de El Tambo, donde integrantes de la estructura armada pusieron los restos del militar a disposición del organismo humanitario para que sean trasladados y posteriormente entregados a sus familiares.

El caso se conoció luego de que el Ejército denunciara que, durante los combates, el cuerpo del uniformado había sido sustraído del lugar de los hechos por integrantes del grupo armado criminal. Según la institución, las tropas enfrentaban un ataque con drones y armas de largo alcance. Las condiciones meteorológicas, además, habían dificultado el ingreso de apoyo aéreo y la recuperación inmediata del cuerpo.

El Ejército había rechazado la retención del cadáver y solicitado la intervención del CICR, la Defensoría del Pueblo y otras autoridades para facilitar una entrega digna del militar y permitir que la Fiscalía adelantara las diligencias correspondientes.



Con la entrega al CICR, se espera que el organismo humanitario adelante el traslado de los restos para que Idel José Torres Herrera pueda ser recibido por las autoridades competentes para su respectiva identificación y posterior entrega a su familia, mientras continúan las acciones militares en esta zona del Cauca.