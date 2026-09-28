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Ríos que abastecen de agua a Cali siguen bajo presión pese a las lluvias del fin de semana

Como parte de las medidas para garantizar el suministro, Emcali mantiene la alternancia del servicio de agua en algunos sectores de las comunas 18 y 20, por ahora, esta medida continuará vigente.

Bajo nivel de los ríos de la ladera de Cali.
Emcali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

La situación de los principales ríos que abastecen de agua a Cali continúa siendo preocupante. Uno de los casos que más atención genera es el río Meléndez, cuyo caudal permanece por debajo de los niveles necesarios para una recuperación estable.

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De acuerdo con Emcali, las lluvias registradas durante el fin de semana permitieron una leve mejoría en algunos indicadores. Sin embargo, las precipitaciones todavía no han sido suficientes para recuperar de manera sostenida las fuentes hídricas que abastecen a la ciudad.

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Ante este panorama, la empresa de servicios públicos reiteró el llamado a los caleños para hacer un uso responsable del agua y evitar el desperdicio, especialmente mientras continúen los bajos niveles de los ríos.

"El del río Meléndez había venido con un caudal aproximado 180 litros por segundo, con las lluvias que se presentaron en el fin de semana tenemos aproximadamente 480 litros por segundo, esto quiere decir que mejoró pero todavía está por debajo de nuestro rebelde referencia que son 900 llitros por segundo" Diego Carabalí, gerente de Acueducto y Alcantarillado de Emcali, explicó la situación.

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Como parte de las medidas para garantizar el suministro, Emcali mantiene la alternancia del servicio de agua en algunos sectores de las comunas 18 y 20. Por ahora, esta medida continuará vigente y no se contempla su levantamiento, mientras las condiciones de las fuentes hídricas no presenten una recuperación suficiente.

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Emcali asegura que continuará monitoreando de manera permanente el comportamiento de los ríos y trabajando para garantizar el suministro de agua a las comunidades que se han visto afectadas por esta situación.

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