Trabajadores de Medicina Legal en Cali piden reubicación tras daños causados por el terremoto

Más de un mes después del terremoto registrado el pasado 10 de agosto, sus efectos todavía se sienten en algunos espacios de trabajo de Cali. Entre las edificaciones que permanecen bajo revisión están varias relacionadas con el sistema de justicia, donde las condiciones de infraestructura han obligado a modificar la manera en que funcionarios y empleados desarrollan sus actividades.

Uno de los casos más complejos se presenta en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal, las revisiones realizadas al inmueble evidenciaron daños que generaron dudas sobre la posibilidad de mantener allí al personal de manera segura.

Ante esta situación, las actividades de la entidad han tenido que continuar bajo un esquema provisional. Los trabajadores permanecen en zonas externas y desde allí se intenta garantizar la prestación de servicios que resultan fundamentales para los procesos judiciales, como las necropsias y los procedimientos de apoyo forense solicitados por las autoridades.

“La problemática con Medicina Legal es muy evidente desde el terremoto. Las instalaciones de Medicina Legal fueron una de las más afectadas de la ciudad, al punto de que, por la situación, nuestra organización fue la que decidió ese mismo día evacuar el edificio y no dejar entrar, porque evidenciamos serios daños en la estructura. Llevamos muchos años pidiendo una sede propia, pero no la tenemos. Uno de los puntos más afectados fue la morgue. A un mes del terremoto, nosotros habilitamos dos carpas para atender a la gente, los cadáveres que estaban antes del terremoto y, obviamente, los servicios que faltaban. La administración se echó a petacas, porque no hubo un plan ni para Medicina Legal. Simplemente se atiende sobre la marcha y, por hoy, los cadáveres se siguen llevando a Palmira”, dijo Diego Achinte, presidente de Asonal Judicial Cali



Medicina Legal no es el único edificio que genera inquietud

En el Palacio de Justicia de Cali también quedaron evidencias del impacto del terremoto. Las grietas y otros daños identificados en la estructura han provocado preocupación entre los empleados que han regresado parcialmente a sus puestos.

Publicidad

“El Palacio de Justicia está igual. Habilitaron los pisos 1, 2 y 3, y están suspendidos del 4 al 18. Según las autoridades, la sede no tiene un peligro aparente. Nosotros, como representantes del sindicato, tenemos que buscar también las mejores estrategias para retornar a la sede, pero eso sigue siendo un misterio, especialmente en los pisos superiores.Usted sabe que estamos bajo un enjambre de temblores. Es una situación preocupante.”, expresó Achinte.

Le puede interesar: Así avanza la segunda fase de inspección de edificios afectados por el terremoto en Cali

Por ahora, el funcionamiento del Palacio se concentra en los tres primeros niveles. Desde el cuarto hasta el piso 18, las áreas permanecen restringidas mientras se determina cuáles serán las intervenciones necesarias y cuál será el futuro de los espacios afectados. Aunque ya se han adelantado algunas obras y adecuaciones en el edificio, trabajadores señalan que las reparaciones realizadas hasta el momento no han despejado por completo sus preocupaciones frente a las condiciones de seguridad.

Publicidad

A esto se suma la situación de los propios funcionarios. Organizaciones de trabajadores de la Rama Judicial han advertido sobre las dificultades que la emergencia ha generado para quienes deben continuar cumpliendo sus labores en medio de las restricciones de infraestructura. Mientras continúan las evaluaciones y adecuaciones, la principal inquietud de los trabajadores sigue siendo cuándo podrán desempeñar sus funciones nuevamente en condiciones que les permitan sentirse seguros.