Artesanos afectados por el terremoto y campesinos llevarán el talento colombiano a París

Abelino Palacio Rentería ha dedicado años a transformar metales con sus manos. En el Chocó construyó un taller de orfebrería y filigrana desde el que desarrollaba su oficio y elaboraba las piezas que le permitían sostener su actividad. Sin embargo, el terremoto que golpeó la región el pasado 10 de agosto destruyó por completo ese espacio de trabajo.

El desastre afectó una parte fundamental de su vida como artesano, pero no borró los conocimientos que ha construido durante años. Ahora, Abelino se prepara para viajar a Francia, donde tendrá la oportunidad de mostrar parte de su trabajo y representar la tradición artesanal del Chocó.

El viaje está previsto para el próximo 27 de septiembre. El artesano llevará algunas piezas elaboradas especialmente para la ocasión, entre ellas trabajos de filigrana que serán incorporados a diferentes elementos de una colección, incluso en detalles como botones. Otras piezas harán parte de una experiencia museográfica que busca poner en primer plano los saberes y las historias detrás de los oficios tradicionales.

Su participación se enmarca en Territorios Vivos París 2026, una iniciativa que reunirá en Francia a artesanos, campesinos, diseñadores y creadores colombianos de diferentes regiones del país.



Campesinos y artesanos también representarán a Colombia

La delegación colombiana estará integrada por representantes de distintos territorios y oficios. Campesinos y artesanos de Cundinamarca, por ejemplo, aportarán trabajos relacionados con el cuero y la marroquinería, mientras otros participantes llevarán técnicas y conocimientos vinculados con diferentes materiales y tradiciones.

A este grupo se sumarán jóvenes diseñadores y creativos que trabajan en la transformación de estos saberes tradicionales en propuestas contemporáneas. La iniciativa busca generar un encuentro entre el conocimiento ancestral y el diseño actual, teniendo como punto de partida el trabajo de quienes han aprendido y conservado estos oficios a través de generaciones.

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En este proceso participa LOZANO, el verdadero lujo, casa colombiana fundada por Jorge Lozano, cuya propuesta busca integrar diseño, artesanía y materiales considerados de valor patrimonial, entre ellos cuero, metales nobles y piedras preciosas.

La filosofía de la marca está articulada alrededor de cinco conceptos: tierra, manos, patrimonio, transformación y Colombia. “Queremos que esos campesinos y artesanos que durante generaciones han trabajado el cuero, los metales, las piedras y otros oficios puedan tener la oportunidad de mostrar su talento fuera del país. El verdadero lujo también está en sus manos, en su conocimiento y en la historia que existe detrás de cada pieza”, explicó Jorge Lozano, fundador de la compañía.

¿Qué es Territorios Vivos París 2026?

Territorios Vivos París 2026 es una iniciativa liderada por ASODAMAS Colombia que llevará a Francia expresiones de la artesanía, la moda, los saberes ancestrales y el patrimonio cultural de diferentes regiones colombianas.

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La delegación partirá de Bogotá el domingo 27 de septiembre y permanecerá en Francia hasta el 5 de octubre. Durante ese periodo se desarrollará una programación que contempla jornadas académicas, encuentros con artesanos franceses, intercambio de técnicas, experiencias museográficas y espacios orientados a fortalecer la comercialización y el acceso de los creadores a mercados internacionales.

Los maestros artesanos participantes deberán llevar piezas terminadas o en proceso para presentar directamente sus técnicas y explicar los procesos que existen detrás de cada creación. La programación también contempla actividades de intercambio con representantes del sector artesanal francés, con el propósito de compartir experiencias y conocimientos.

Una programación en París durante la Semana de la Moda

Territorios Vivos París 2026 se desarrollará en París en el marco de la Semana de la Moda. La iniciativa, sin embargo, no corresponde a una pasarela oficial de la organización de Paris Fashion Week, sino a una programación colombiana independiente que tendrá lugar en la capital francesa durante ese contexto internacional.

Uno de los principales momentos será el 3 de octubre. Ese día, en la Maison de l’Amérique Latine, se desarrollará la experiencia museográfica “Hilos de Territorio”, concebida para mostrar el patrimonio cultural vivo, los saberes ancestrales y las historias de los maestros artesanos.

Posteriormente, en el Pavillon Dauphine, se realizará la Pasarela Territorios Vivos ASODAMAS de Colombia, con la participación de diseñadores y maestros artesanos provenientes de distintos territorios del país. La agenda busca mostrar las posibilidades que existen cuando los oficios tradicionales se encuentran con el diseño contemporáneo, pero también poner en primer plano a las personas que mantienen vivos esos conocimientos.

El viaje también busca generar oportunidades en Colombia

El intercambio no terminará cuando la delegación regrese al país. Parte de los conocimientos y experiencias adquiridos durante los encuentros con artesanos franceses pretende ser replicada posteriormente en Colombia.

Dentro de la visión planteada por LOZANO, el proyecto contempla además la posibilidad de vincular en el futuro a mujeres de las Casas de la Mujer en la elaboración de algunas piezas de nuevas colecciones. Para Abelino Palacio Rentería, la experiencia tendrá además una dimensión personal. El terremoto del 10 de agosto destruyó el taller en el que desarrollaba su trabajo en el Chocó. A pocas semanas de esa pérdida, viajará a París con algunas de las piezas que logró elaborar y con el conocimiento que conserva de un oficio que ha marcado su trayectoria.

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Su participación permitirá que la filigrana chocoana forme parte de una muestra internacional junto con otros saberes artesanales de Colombia. Así, mientras enfrenta el proceso de reconstrucción de su taller, sus manos y su trabajo se convertirán en parte de la representación colombiana en París.