Money Mastery Event 2026 reunirá en Bogotá a más de 3.000 personas y 40 expertos en inversiones

Más de 3.000 personas llegarán a Bogotá los próximos 3 y 4 de octubre para participar en Money Mastery Event 2026, un encuentro que reunirá a más de 40 expertos nacionales e internacionales alrededor de temas como educación financiera, inversión, emprendimiento, negocios, generación de nuevas fuentes de ingreso y construcción de patrimonio.

La sexta edición del evento se desarrollará en la Universidad ECCI y contará con la participación de empresarios, inversionistas, emprendedores, periodistas, influenciadores, actores y otras figuras públicas. La agenda está diseñada tanto para personas que ya tienen experiencia en el mundo financiero como para quienes buscan acercarse por primera vez a conceptos relacionados con la inversión y el manejo del dinero.

El encuentro es creado por Daniel Rodríguez, CEO; el actor Ian Valencia, COO; y Víctor Hugo Gómez Valencia, COO, quienes plantean Money Mastery como un espacio para acercar conocimientos financieros a públicos con diferentes niveles de experiencia y, al mismo tiempo, facilitar la conexión entre personas, proyectos y empresas.

Educación financiera para quienes buscan nuevas fuentes de ingreso

Uno de los ejes de Money Mastery Event 2026 será la búsqueda de alternativas para administrar el dinero una vez alcanzado el ahorro y explorar diferentes posibilidades de inversión.



Durante las dos jornadas se abordarán preguntas relacionadas con cómo comenzar a invertir, qué alternativas existen para generar ingresos adicionales y de qué manera es posible ampliar los conocimientos financieros sin necesidad de abandonar las actividades laborales actuales.

La programación incluirá contenidos relacionados con mercados, inversión, bienes raíces, emprendimiento, negocios y generación de ingresos. La organización destaca que el evento no está pensado únicamente para inversionistas experimentados. Quienes todavía no han comenzado a invertir podrán familiarizarse con conceptos básicos y conocer diferentes alternativas, mientras que los asistentes con experiencia tendrán la oportunidad de explorar nuevas perspectivas y opciones para diversificar.

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De acuerdo con las cifras entregadas por los organizadores, las cinco ediciones anteriores han reunido a más de 3.800 asistentes. Además, desde 2021, el ecosistema relacionado con el evento habría participado en la movilización de más de 40.000 millones de pesos en inversiones inmobiliarias.

Para 2026, la meta es superar las 3.000 personas en una sola edición, lo que representaría la mayor convocatoria proyectada desde el comienzo del encuentro.

Networking y oportunidades de negocio

El networking será otro de los componentes principales de Money Mastery Event. La programación permitirá que durante dos días coincidan empresarios, inversionistas, emprendedores, profesionales y representantes de distintas industrias. El propósito es facilitar conversaciones que puedan derivar en nuevos contactos, alianzas, proyectos y oportunidades de negocio, además del intercambio de experiencias sobre inversión y emprendimiento.

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Uno de los testimonios relacionados con este componente es el de Juan Pablo Osorio, creador de Juanpa Invierte, quien participó en una de las primeras ediciones del evento. En ese momento, Osorio ya tenía experiencia en inversión inmobiliaria, pero buscaba fortalecer la forma de comunicar sus conocimientos y ampliar su red de contactos. Para aprovechar el espacio de networking, llegó con cerca de 1.000 tarjetas de presentación que comenzó a distribuir entre los asistentes.

“Desde que llegué me puse a repartir todas las tarjetas para hacer contactos. Cuando salí, las personas sabían quién era Juan Pablo Osorio y qué era Juanpa Invierte”, recuerda.

Según su testimonio, aquella experiencia tuvo posteriormente un impacto en el desarrollo de su proyecto. Actualmente, asegura que Juanpa Invierte supera los 500.000 seguidores en redes sociales y cuenta con más de 550 estudiantes inversionistas. También participa como speaker en diferentes escenarios relacionados con el sector inmobiliario.

“Desde entonces no falto al Money Mastery Event, porque conozco a alguien nuevo, hago negocios con alguien nuevo, me relaciono con alguien nuevo y creo que ahí está la magia de este evento”, afirma Osorio.

La experiencia de los asistentes

El valor de las conexiones también es destacado por otros participantes del encuentro. Santiago, uno de los asistentes recurrentes, señala que el evento le permitió comprender la importancia de relacionarse con otras personas y permanecer en espacios enfocados en el aprendizaje.

“Me di cuenta de que las conexiones, la información y estar en un espacio de crecimiento es vital para cualquier persona”, asegura. De acuerdo con su experiencia, después de participar en el evento comenzó a aplicar nuevos conocimientos y obtuvo mayor claridad para tomar decisiones relacionadas con sus finanzas y sus inversiones.

Estos testimonios hacen parte de la apuesta del encuentro por combinar la formación con espacios de interacción directa entre los participantes.

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¿Por qué lo llaman el “Black Friday de las inversiones”?

Money Mastery Event utiliza el concepto de “Black Friday de las inversiones” para describir la concentración, durante dos jornadas, de expertos, empresarios, inversionistas, emprendedores y diferentes alternativas relacionadas con el mundo financiero.

La propuesta busca que los asistentes no se limiten a escuchar conferencias, sino que también puedan conocer distintas opciones, formular preguntas, contrastar información y establecer contactos antes de tomar sus propias decisiones financieras. El evento tendrá lugar el 3 y 4 de octubre de 2026 en la Universidad ECCI de Bogotá y contará con más de 40 expertos nacionales e internacionales.

La organización proyecta una asistencia superior a las 3.000 personas para esta sexta edición.

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Las personas interesadas en participar pueden consultar la programación y adquirir sus entradas mediante los canales oficiales de Money Mastery Event 2026 y a través de atrapalo.com.co.

Datos clave de Money Mastery Event 2026