Estreno de 'Les Digo Almas', el nuevo thriller colombiano sobre corrupción policial y abuso de poder

La cinematografía nacional sumará una nueva propuesta a su cartelera comercial con el lanzamiento oficial de Les Digo "Almas", largometraje de ficción dirigido por la cineasta Libia Stella Gómez que llegará a las salas de cine colombianas el próximo 10 de septiembre de 2026. La producción, con una duración total de 108 minutos, explora la tensión dramática dentro de las instituciones de orden a través del formato del thriller policial.

El largometraje narra la historia de los agentes Ángela Rojas y Daniel Díaz, quienes terminan involucrados en un evento violento gatillado por las presiones y agresiones de su superior jerárquico. Tras el disparo que desencadena la trama, ambos uniformados pasan de cumplir funciones de persecución penal a ser objeto de una búsqueda constante por parte de la misma entidad policial a la que están adscritos.

Reparto y perfiles actorales en la producción

La dupla protagónica está conformada por José Restrepo y Ana González. Restrepo, dos veces nominado a los Premios Macondo y con participación previa en producciones como Estado de fuga 1986 y Palacio, asume el papel de Daniel. Asimismo, el actor tiene prevista su aparición en el largometraje internacional Last Photograph, programado para el año 2027.



Por su parte, Ana González encarna a la agente Ángela, lo que marca su debut en el rol principal de una obra cinematográfica. El reparto estelar lo complementa Rafael Zea en el papel del oficial Ferrer; Zea ha sido galardonado con el Premio India Catalina a mejor actor de reparto y registra trabajos recientes en títulos como El novicio rebelde y Dear Killer Nannies: Criado por sicarios.

Enfoque de dirección y contexto narrativo

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La dirección de la película está a cargo de Libia Stella Gómez Díaz, realizadora que actualmente se desempeña como directora de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia y quien previamente dirigió la cinta La sombra del juez. La cineasta aborda las dinámicas institucionales mediante un enfoque crítico enfocado en la jerarquía, el acoso, el machismo y las relaciones de autoridad dentro de la fuerza pública.

Al respecto de los objetivos conceptuales de la obra, Gómez señaló: «Les Digo "Almas" es una propuesta audiovisual que busca sacar al espectador de su lugar de confort y generar una mirada crítica».

El desarrollo formal del relato utiliza a la ciudad de Bogotá durante la jornada nocturna como un elemento activo de la atmósfera dramática. La construcción estética de la pieza hace uso de encuadres inestables, claroscuros y contrastes cromáticos intensos, acompañados por un diseño sonoro orientado a acentuar el componente de suspenso.

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Respaldo de producción y calendario de estrenos

La realización ejecutiva del proyecto estuvo a cargo de Vanessa Gómez y Sebastián Caballero a través de la empresa Red Collision Studios. La compañía cinematográfica cuenta con un plan de trabajo que abarca seis convenios de coproducción internacional suscritos durante el año transcurrido, incluyendo su participación en la película rodada en Chile La Puta Vida, que contó con la actuación de Claudio Cataño.

Dentro de la programación de distribución en salas comerciales para el año 2026, la productora confirmó dos lanzamientos continentales: Les Digo "Almas" para el 10 de septiembre y el largometraje Pícaros, cuyo estreno quedó fijado para el mes de diciembre. El circuito de salas del país exhibirá la obra desde la fecha indicada.