Escultor bogotano lleva a Alemania la resiliencia de Colombia a través de "Neuronas"

El escultor bogotano Gabriel Beltrán llevará el nombre de Colombia al norte de Alemania con “Neuronas”, una serie de 12 esculturas de formato mediano que hará parte de una exposición colectiva en el taller del reconocido artista alemán Jo Köser, ubicado en las afueras de Hamburgo.

La muestra reúne a cinco artistas: Karin Weissenbacher, Dieter Koswig, Petra Rös-Nickel, Jo Köser y Beltrán, quien participa como representante de Colombia y América Latina. La invitación surgió hace aproximadamente tres años, cuando ambos escultores comenzaron a trabajar en la conformación de la exposición.

“Para mí es también llevar al norte de Alemania el nombre de Colombia, para que estemos unidos”, afirma Beltrán, quien considera que la presencia del arte colombiano, especialmente de la escultura, aún es limitada en este circuito europeo.

Las piezas de “Neuronas” están elaboradas en acero bruñido y acero pintado en poliuretano. La serie explora las neuronas como elementos esenciales para la energía del cuerpo y la comunicación interna del ser humano. “Nosotros pensamos que la vida está afuera, pero también la vida está dentro de nosotros mismos, que es la vital: la de moverse, la de razonar, la de ser humano”, explica el escultor.



Foto: suministrada

Arte y resiliencia colombiana

La investigación artística adquirió una dimensión vinculada con la realidad reciente del país. Para Beltrán, la capacidad de resistir y reconstruirse encontró un reflejo en el concepto de su obra.

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“En este momento, dentro de la catástrofe que nos pasó, la resiliencia es lo que nos hace grandes y fuertes”, sostiene.

La exposición también contará con esculturas al aire libre, de entre uno y 1,20 metros, concebidas para dialogar con los jardines que rodean el espacio.

Con más de 30 años de trayectoria y presencia en más de 300 exposiciones internacionales, Beltrán llega a Alemania con una obra que conecta materia, vida y memoria. “La vida empieza cuidándose uno internamente para florecer externamente”, concluye el artista.

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Beltrán es autor de obras reconocidas como “Mi pedazo de acordeón”, instalada en Valledupar, y ha expuesto en países como Estados Unidos, España, Italia, Alemania, China, Suiza y Emiratos Árabes.