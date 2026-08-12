‘Amará’, el cortometraje colombiano que llegó a la final de los Sony Future Filmmaker Awards

El cine colombiano vuelve a ganar espacio en escenarios internacionales. Esta vez, el cortometraje 'Amará', realizado por estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, fue seleccionado como finalista de los Sony Future Filmmaker Awards 2026, una convocatoria que busca impulsar a nuevos talentos de la industria audiovisual.

La producción fue desarrollada por Isabella Villalobos Figueroa, Manuela Ocampo Bustamante y Juan Camilo Mejía Flórez, quienes lograron posicionar su trabajo entre los proyectos estudiantiles destacados de esta edición. El reconocimiento cobra especial relevancia si se tiene en cuenta la magnitud de la convocatoria: más de 8.400 producciones fueron postuladas desde 162 países y territorios.

En total, 30 proyectos de más de 20 países llegaron a la etapa final del certamen, creado por Creo y patrocinado por Sony. La selección de 'Amará' puso nuevamente en el radar internacional a jóvenes realizadores colombianos, en este caso con una historia marcada por elementos de misterio, tradición y una atmósfera inspirada en el Caribe.

La película sigue a una narradora que llega a un pueblo en el que los niños han desaparecido y contar historias está prohibido. La situación toma un giro inesperado cuando su propio hijo desaparece. Desde ese momento, la protagonista emprende una búsqueda en la que debe enfrentarse a una mujer misteriosa y asumir un costo que podría ser demasiado alto para recuperar al menor.



El cortometraje colombiano hizo parte de una competencia que reunió propuestas de distintas partes del mundo y que tuvo como objetivo identificar nuevas voces con capacidad para desarrollar historias innovadoras y conectar con audiencias más allá de sus fronteras.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en los estudios de Sony Pictures, en Culver City, California, donde fueron anunciados los ganadores de las diferentes categorías. En la modalidad de Estudiantes, el reconocimiento fue para la cubana Ana A. Alpizar, de New York University, por Norheimsund. El premio de Ficción quedó en manos del británico Jack Hughes por Deadheading, mientras que Christine Seow, de Singapur, ganó en No ficción con Two Travelling Aunties. En Animación fueron reconocidas Michelle Brøndum e Ida Melum, de Dinamarca y Noruega, por Ovary-Acting. En Formato Futuro, el ganador fue el nigeriano Innocent Yama Lamido por Creating Without Permission.

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La representación latinoamericana también incluyó al argentino Eduardo Braun Costa, finalista en la categoría Ficción con The Liars (Los mentirosos).

Más allá de la competencia, los realizadores seleccionados tuvieron acceso a una experiencia de cuatro días en los estudios Sony Pictures. Allí participaron en talleres, clases magistrales y encuentros con profesionales de áreas como dirección, fotografía, escritura de guion, animación, documental, mercadeo internacional y nuevas tecnologías aplicadas al cine.

El jurado estuvo integrado por figuras de la industria internacional, entre ellas Will Gluck, director y productor nominado al Globo de Oro; Rachel O'Connor, presidenta de Cine y Televisión de Pascal Pictures; Adam Rosette, codirector de animación; y Justin Chadwick, quien además presidió el jurado.

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Los expertos destacaron la capacidad de las producciones finalistas para abordar historias capaces de trascender fronteras culturales y conectar con diferentes públicos. Para el jurado, esa diversidad de perspectivas demuestra que el cine continúa siendo un lenguaje universal y que nuevas voces pueden surgir desde cualquier lugar del mundo.

En ese panorama, la llegada de Amará a la final representa un nuevo reconocimiento para el talento joven colombiano y para la formación audiovisual que se desarrolla en el país. La participación de sus tres creadores en uno de los escenarios internacionales destinados a descubrir nuevos cineastas abre, además, una ventana para que sus historias encuentren nuevas audiencias y oportunidades dentro de la industria.

Tras esta cuarta edición, los Sony Future Filmmaker Awards preparan una nueva convocatoria. La quinta edición está prevista para 2027 y las postulaciones comenzarán a recibirse desde julio de 2026.