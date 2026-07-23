‘Festival de Arte y Cultura 2026’ en Bogotá_ fechas, famosos y programación gratis

Tras el cierre del Mundial de fútbol, Bogotá se alista para recibir una amplia agenda cultural de entrada libre. Se trata de la quinta edición del 'Festival de Arte y Cultura: Experiencias en Nuestro Bogotá', una propuesta anual de entretenimiento que busca descentralizar la oferta teatral de la capital y acercarla al suroccidente de la ciudad.

El evento se desarrollará durante todos los fines de semana de agosto de 2026 en las zonas comunes del Centro Comercial Nuestro Bogotá. Esta iniciativa genera más de 100 empleos directos entre artistas, actores, productores y personal técnico.

¿Cuándo y a qué hora son las funciones?

Las presentaciones artísticas se llevarán a cabo desde el sábado 1 de agosto hasta el domingo 30 de agosto de 2026.



Días de función: sábados y domingos.

Horario: 4:00 p.m.

Lugar: plazoletas y zonas comunes del CC Nuestro Bogotá.

Costo: entrada totalmente gratuita con cupos limitados previa inscripción en la página web oficial del evento.

David Vaca, gerente estratégico del centro comercial, confirmó que el festival busca ofrecer experiencias para todas las edades, combinando teatro, música y espectáculos infantiles.



Famosos confirmados en la nómina del festival

La quinta versión del encuentro cultural contará con la participación de reconocidos talentos de la televisión, la música y el cine colombiano. La función principal, titulada El Secreto del Dorado, fue escrita y dirigida por la actriz Andrea Guzmán.

El elenco estrella que estará en escena incluye a:



Camilo Cifuentes: Cantante e imitador.

Melissa Cáceres: Actriz.

Mike Moreno: Actor y director.

Cristian Villamil: Maestro en artes escénicas y actor.

Margarita Reyes: Modelo y actriz.

Jenny Osorio: Actriz.

Marcela Rojas: Bailarina y actriz.

Felipe Guzmán: Músico y productor.

Obras y shows destacados en la programación

Publicidad

La agenda artística abarca géneros muy variados para el disfrute de niños y adultos:

