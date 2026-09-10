“Vi la cabecita de un bebé”: un mes depués del terremoto en Cali los relatos aún estremecen

Se cumple un mes del terremoto de 7,4 grados que sacudió al occidente de Colombia el pasado 10 de agosto y que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. El fuerte sismo dejó una profunda huella en varias zonas del país, especialmente en Cali, donde el colapso de edificaciones, las víctimas mortales y los daños estructurales transformaron la vida de cientos de familias.

En el sur de Cali, uno de los lugares que permanece como símbolo de la tragedia es el sector de Ciudad Capri. Allí, el antiguo edificio Torres del Limonar es hoy un lote vacío. La estructura, donde vivían familias de estrato 5, colapsó durante el terremoto y dejó 36 apartamentos destruidos y 22 personas fallecidas.

La tragedia de Torres del Limonar representa una parte de la emergencia que todavía enfrenta la capital del Valle del Cauca. Al menos 24 edificaciones colapsaron completamente en Cali y más de 700 inmuebles permanecen inhabitables mientras avanzan las evaluaciones técnicas para determinar cuáles pueden ser recuperados y cuáles deberán ser demolidos.

El rescate de sobrevivientes entre los escombros

Entre quienes lograron sobrevivir al colapso de Torres del Limonar está Óscar Martínez, dibujante estructural que residía en el apartamento 403A junto con su esposa y sus dos hijos.



Martínez recuerda que los momentos previos y posteriores al terremoto estuvieron marcados por la incertidumbre. Uno de los detalles que más recuerda fue la reacción de los pájaros, que abandonaron el edificio segundos antes de que ocurriera el movimiento telúrico. Después de conseguir evacuar junto con su familia, Martínez decidió regresar al lugar del desastre para ayudar en las labores de rescate.

“Lo primero, cuando se cae todo, me arrodillo con toda mi familia a darle gracias a Dios de que nos prestó, nos sigue prestando la vida. Le digo a mi esposa: yo tengo que ir a ayudar, yo sé que allá hay personas que hay que ayudar”, relató el sobreviviente al recordar los minutos posteriores al desplome. Martínez regresó descalzo a la zona del colapso. Un vecino le entregó sus zapatos y, con ellos, comenzó a subir por la estructura destruida en busca de personas que pudieran seguir con vida.

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Su participación en las labores de rescate permitió encontrar a cuatro personas, entre ellas una menor de edad, y posteriormente al pequeño Salomón.

Rescatan a bebé y su madre en Cali en medio de los escombros luego de terremoto Foto: captura de video

“Lo primero que vimos fue la cabecita de un bebé”

Uno de los momentos más conmovedores de la tragedia ocurrió durante el rescate de Salomón, un bebé de nueve meses que quedó atrapado entre los restos del edificio junto a su padre.

Martínez recuerda que los equipos de rescate comenzaron a retirar estructuras y muros después de identificar voces entre los escombros. La búsqueda avanzó con la esperanza de encontrar sobrevivientes. “Lo primero que vimos fue la cabecita de un bebé, o sea, la coronita de un bebé. Pasaron por ahí cinco segundos y no generaba un solo sonido”, recordó.

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La angustia terminó cuando el pequeño comenzó a llorar. Ese sonido confirmó que seguía con vida y permitió avanzar en el rescate. Salomón fue finalmente sacado de los escombros junto a su padre. Su madre, sin embargo, no logró sobrevivir al colapso.

El relato de Martínez se convirtió así en uno de los testimonios que mantienen viva la memoria de las horas más críticas del terremoto en Cali y de la solidaridad que se activó entre vecinos, organismos de emergencia y ciudadanos.

Reconstrucción de Cali tras el terremoto

Mientras los sobrevivientes recuerdan lo ocurrido y las familias damnificadas intentan recuperar la normalidad, las autoridades avanzan en las medidas para atender los daños provocados por el terremoto del 10 de agosto.

El Gobierno Nacional expidió 11 decretos con medidas orientadas a acelerar las obras de reconstrucción en las zonas más afectadas, entre ellas Cali y Quibdó. El proceso, sin embargo, representa un desafío por la magnitud de los daños y la necesidad de intervenir edificaciones que presentan afectaciones estructurales.

En Cali, las autoridades trabajan además en la demolición controlada de 11 edificios que presentan daños estructurales irreparables. Mientras tanto, cientos de inmuebles continúan bajo revisión de profesionales para establecer si pueden ser habitados nuevamente. Para los damnificados, el reto no se limita a recuperar las estructuras físicas. También implica reconstruir la vida cotidiana que quedó interrumpida por el terremoto y atender las consecuencias que persisten un mes después de la emergencia.

Un mes después, la solidaridad sigue siendo protagonista

A 30 días del terremoto, los relatos de quienes sobrevivieron permiten dimensionar el impacto humano de la tragedia. Martínez resume la respuesta ciudadana que encontró durante las labores de rescate con una frase que refleja el papel de quienes ayudaron en medio de la emergencia: “Cali es la sucursal del cielo porque se llenó de ángeles cuidando aquí a todo el mundo”.

Un mes después del sismo de 7,4 grados, Cali continúa enfrentando el proceso de recuperación. Los escombros, las edificaciones inhabitables y las familias que todavía esperan soluciones recuerdan que la emergencia no terminó con el movimiento telúrico. Ahora, el desafío está en acelerar la reconstrucción, garantizar el acompañamiento a los damnificados y recuperar las zonas afectadas por una de las emergencias más graves que ha enfrentado el occidente colombiano.