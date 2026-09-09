Gobierno firma 11 decretos para atender emergencia por terremoto

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella firmó 11 decretos para movilizar recursos y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

El primer decreto crea el Fondo Milagro, que va a administrar los recursos para atender las diferentes zonas del país.

Sin embargo, también hay otro decreto que permite realizar actividades escolares en otros lugares temporalmente, teniendo en cuenta que algunas instituciones se encuentran afectadas aún. Además se va a poder flexibilizar el calendario escolar.

Por otro lado, se aprobaron las inversiones interjurisdiccionales, pues la idea es que un municipio, si es el caso pueda unirse con otro para avanzar en la reconstrucción regional.



Abelardo De La Espriella Foto: Presidencia - Isaac Bechara

Otro de los documentos firmados este miércoles en el consejo de ministros pone en marcha la modalidad de obras por impuestos.

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El Gobierno también adoptó 17 medidas administrativas para darle liquidez a los departamentos y municipios, pues el presidente asegura que están enfrentando la emergencia los alcaldes y gobernadores y deben contar con las herramientas necesarias.

Es importante recordar que estas medidas se conocen después de que el Gobierno publicara el decreto madre de la emergencia económica.