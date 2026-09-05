Presidente anuncia plan de reconstrucción tras terremoto: $6.200 millones para la Basílica de Buga

El presidente Abelardo De La Espriella llegó hasta el municipio de Buga, Valle, para dialogar con las personas damnificadas por el terremoto y conocer de primera mano las afectaciones que dejó la emergencia en diferentes sectores de la región. Durante su visita, el mandatario destacó la importancia de proteger los símbolos espirituales y culturales del país, haciendo especial énfasis en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga.

“Vamos a proteger los símbolos espirituales del pueblo colombiano. Yo soy devoto del ‘Negrito de Buga’, ningún presidente en la historia de Colombia ha venido tantas veces como yo lo he hecho”, afirmó.

El presidente anunció que ya están disponibles $1.200 millones para iniciar las obras de recuperación de la Basílica y aseguró que el Gobierno trabaja de la mano con el sector privado para conseguir otros $5.000 millones que permitan avanzar en la reconstrucción del templo.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

“Ya tenemos $1.200 millones para arreglar nuestra Basílica del Señor de los Milagros y estamos trabajando con el sector privado para conseguir $5.000 millones más para reconstruir la basílica y volver a hacer las misas ahí y honrar a nuestro ‘Negrito’ y defender este símbolo de la fe. Entre uno y otro vamos a conseguir $6.200 millones”, señaló.



Frente a la atención de las familias damnificadas, De Laspriella aseguró que el Gobierno mantendrá su compromiso con las personas afectadas y anunció que no permitirá que los hogares queden desamparados después de la emergencia. El mandatario también explicó que el país entró en una segunda etapa de atención, enfocada en la reconstrucción de las zonas afectadas. En ese sentido, resaltó que recuperar una vivienda va mucho más allá de levantar nuevamente sus estructuras.

En materia económica, el presidente anunció que se destinarán $40.000 millones para apoyar a las empresas afectadas por el terremoto. Estos recursos estarán orientados, entre otros aspectos, al pago de nóminas y a la recuperación de los locales comerciales que resultaron afectados por la emergencia. Adicionalmente, se destinarán $10.000 millones como capital semilla para las personas que quieran iniciar nuevos emprendimientos y recuperar su actividad económica.

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La agenda del presidente continuará en la capital del Valle del Cauca, Cali, donde llegará hasta el barrio Cuarto de Legua, en el sur de la ciudad, uno de los sectores que resultaron más afectados por el fuerte terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.