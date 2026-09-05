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Terremoto afectó al 25 % de pymes de Acopi Valle; algunas buscan suspender contratos

Para contribuir a la recuperación económica, también se adelantan estrategias dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre ellas se encuentra la convocatoria “Mi Primera Exportación”.

Sin fecha de cierre, amplían registro de afectados por el terremoto en el Valle
Gobernación del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

Sigue la preocupación en el sector empresarial del Valle del Cauca por las afectaciones que dejó el terremoto. Rafael Muñoz, director ejecutivo de Acopi, confirmó que más de 120 empleos estarían en riesgo debido a las dificultades que enfrentan varias empresas para continuar con sus operaciones.

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Según Muñoz, cerca del 25 % de las empresas afectadas, unas 1.097 compañías en el departamento, estarían solicitando al Ministerio del Trabajo autorización para suspender los contratos laborales, una medida que refleja la compleja situación económica que atraviesan los negocios afectados.

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Ante este panorama, se estudian diferentes alternativas para evitar que la emergencia termine despidiendo personal. Una de las propuestas consiste en que las empresas y negocios que presenten dificultades puedan trasladar temporalmente sus operaciones a sedes de Acopi mientras logran superar la contingencia.

"Es un panorama muy sensible y delicado las afectaciones que han recibido muchas empresas de Acopi Valle, casi un 25 % de las empresas recibieron de verdad muchas afectaciones, lo que me preocupa es que muchas de ellas están solicitando ya la autorización al Ministerio de Trabajo para suspender los contratos laborales, estamos esperando en este momento las ayuda locales, departamentales y obviamente el gobierno nacional para que esto no empiece a suceder", dijo Rafael Muñoz, director ejecutivo de Acopi.

Terremoto en Cali.jpg
Terremoto en Cali.
Foto: EFE.

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Para contribuir a la recuperación económica, también se adelantan estrategias dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre ellas se encuentra la convocatoria “Mi Primera Exportación”, una iniciativa que busca generar alianzas y desarrollar planes encaminados a fortalecer la competitividad empresarial, conservar y generar empleos y abrir nuevas oportunidades de ingresos para el talento caleño.

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“Nuestra prioridad es que el progreso económico vuelva a sentirse directamente en el bolsillo y en oportunidades para las familias. Este programa es una demostración clara de que no nos detenemos”, señaló Laura Loreto Arias Medina, secretaria de Desarrollo Económico de Cali.

La convocatoria comenzará el próximo 17 de septiembre y se desarrollará de manera virtual. En esta primera etapa podrán participar 100 empresas, sin costo para los empresarios.

Los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos para acceder al proceso de formación y acompañamiento, que busca brindar nuevas herramientas a las empresas para ampliar sus mercados y encontrar oportunidades de crecimiento, incluso en escenarios internacionales.

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