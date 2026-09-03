Su esposo la salvó del terremoto y luego él murió: "Me siento vacía"

María Camila Ospina sobrevivió al terremoto que sacudió a Cali gracias, según su propio relato, a la protección de su esposo, John Edwar. Durante más de 30 minutos permaneció atrapada bajo los escombros del edificio donde vivía, en el barrio Alameda, mientras él permanecía a su lado y se preocupaba por mantenerla a salvo. Sin embargo, el hombre que compartió con ella más de 11 años de vida murió en medio del colapso de la estructura.

“Él quedó al lado mío, caímos bocabajo y las palabras de él eran: ‘Amor, ¿estás bien?’. En todo el momento era: ‘Camila, ¿estás bien?, ¿estás bien?’”, recordó la mujer en diálogo con Noticias Caracol. En esos instantes de angustia, mientras ambos permanecían bajo los escombros, ella aseguró que ni siquiera pensaba en lo que podía estar ocurriéndole a su esposo: “Ni siquiera pensaba en él. Solo pensaba en mí”.

El terremoto dejó a María Camila con múltiples fracturas y también con una pérdida que, asegura, la marcó para siempre. John Edwar, a quien conoció desde el colegio y con quien tuvo dos hijos, no logró salir con vida de la estructura que se desplomó sobre ellos.



El sueño que tenían como familia

Ahora, mientras intenta recuperarse físicamente y afrontar el duelo junto a sus hijos, María Camila recuerda uno de los sueños que construyó durante años con su esposo: tener una vivienda propia. Según contó, ambos hablaban constantemente de ahorrar y organizarse para conseguir una casa o un apartamento donde pudieran darle estabilidad a su familia.

“Él me decía: ‘amor, tenemos que trabajar en esto, tenemos que ahorrar en esto. Tenemos que organizarnos en esto para la casita, para el apartamento’. Él siempre me decía lo mismo y ese era el sueño de nosotros, tener la casita”, relató.



A 24 días de la tragedia, María Camila y sus hijos fueron acogidos por sus suegros. En un espacio reducido transcurren ahora sus días, acompañados por los recuerdos de John Edwar, quien había cumplido 29 años pocos días antes del terremoto.

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“La verdad, lo único que tengo en este momento de motivación son mis niños, porque sin él me siento vacía, me siento…”, alcanzó a decir entre lágrimas.

Mientras continúa su recuperación, María Camila enfrenta el desafío de reconstruir su vida junto a sus hijos. La vivienda que John Edwar soñaba conseguir para ellos se convirtió ahora en una meta que ella espera alcanzar como una forma de honrar la memoria de su compañero de vida, quien, en medio del terremoto, se quedó a su lado para protegerla.