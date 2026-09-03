En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ministerio de Educación
Jonathan Meléndez
Fenómeno de El Niño
Millonarios
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Su esposo la salvó del terremoto y luego él murió: "Me siento vacía"

Su esposo la salvó del terremoto y luego él murió: "Me siento vacía"

Se conocieron desde que estaban en el colegio, tenían dos hijos y ahora este terremoto le cambió la vida por completo.

SU ESPOSO LA SALVÓ Y ÉL MURIÓ EN EL TERREMOTO.jpg
Fotos: captura de video Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

María Camila Ospina sobrevivió al terremoto que sacudió a Cali gracias, según su propio relato, a la protección de su esposo, John Edwar. Durante más de 30 minutos permaneció atrapada bajo los escombros del edificio donde vivía, en el barrio Alameda, mientras él permanecía a su lado y se preocupaba por mantenerla a salvo. Sin embargo, el hombre que compartió con ella más de 11 años de vida murió en medio del colapso de la estructura.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

“Él quedó al lado mío, caímos bocabajo y las palabras de él eran: ‘Amor, ¿estás bien?’. En todo el momento era: ‘Camila, ¿estás bien?, ¿estás bien?’”, recordó la mujer en diálogo con Noticias Caracol. En esos instantes de angustia, mientras ambos permanecían bajo los escombros, ella aseguró que ni siquiera pensaba en lo que podía estar ocurriéndole a su esposo: “Ni siquiera pensaba en él. Solo pensaba en mí”.

Últimas noticias

Cambio de operador desata protesta de vendedores en estadio
Pacífico

Cerca de 250 vendedores protestaron por quedar fuera de las ventas en el estadio Pascual Guerrero

Decenas de rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto en Cali
Pacífico

"Nunca nos faltó apoyo": así vivió un rescatista las horas más difíciles del terremoto en Cali

El terremoto dejó a María Camila con múltiples fracturas y también con una pérdida que, asegura, la marcó para siempre. John Edwar, a quien conoció desde el colegio y con quien tuvo dos hijos, no logró salir con vida de la estructura que se desplomó sobre ellos.

El sueño que tenían como familia

Ahora, mientras intenta recuperarse físicamente y afrontar el duelo junto a sus hijos, María Camila recuerda uno de los sueños que construyó durante años con su esposo: tener una vivienda propia. Según contó, ambos hablaban constantemente de ahorrar y organizarse para conseguir una casa o un apartamento donde pudieran darle estabilidad a su familia.

“Él me decía: ‘amor, tenemos que trabajar en esto, tenemos que ahorrar en esto. Tenemos que organizarnos en esto para la casita, para el apartamento’. Él siempre me decía lo mismo y ese era el sueño de nosotros, tener la casita”, relató.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

A 24 días de la tragedia, María Camila y sus hijos fueron acogidos por sus suegros. En un espacio reducido transcurren ahora sus días, acompañados por los recuerdos de John Edwar, quien había cumplido 29 años pocos días antes del terremoto.

Publicidad

“La verdad, lo único que tengo en este momento de motivación son mis niños, porque sin él me siento vacía, me siento…”, alcanzó a decir entre lágrimas.

Mientras continúa su recuperación, María Camila enfrenta el desafío de reconstruir su vida junto a sus hijos. La vivienda que John Edwar soñaba conseguir para ellos se convirtió ahora en una meta que ella espera alcanzar como una forma de honrar la memoria de su compañero de vida, quien, en medio del terremoto, se quedó a su lado para protegerla.

Relacionados

Cali

Terremoto hoy

Noticias Caracol

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad