Cerca de 250 vendedores protestaron por quedar fuera de las ventas en el estadio Pascual Guerrero

Cerca de 250 vendedores que tradicionalmente prestan sus servicios en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en el sur de Cali, realizaron una protesta en el sector occidental del escenario deportivo, luego de conocer que un nuevo operador asumiría las actividades relacionadas con la venta de productos en el estadio.

Álvaro Muñoz, líder sindical y representante de los trabajadores afectados, aseguró que días antes se realizó una mesa de diálogo con el América de Cali, la Secretaría del Deporte de Cali y representantes de la asociación de vendedores, pero que cuando ya se encontraban preparados para iniciar sus labores, recibieron una comunicación informándoles que no estaban habilitados para realizar sus ventas.

"No se cómo, en pleno terremoto, nos sacan. Nosotros necesitamos trabajar y nos dejan sin empleo, sin comida. Nosotros hemos sido damnificados por el terremoto y cómo es esto posible. El señor Tulio Gómez nos manda una carta a menos de 14 horas diciendo que nosotros no vamos. Nosotros llevamos más de cincuenta años trabajando en el estadio", dijo Muñoz.

Tenía todo el surtido ya comprado

Lo más preocupante del caso, según los vendedores, es que se quedaron con el surtido que habían comprado, incluso, algunos con préstamos que superaron los 20 millones de pesos para adquirir sus productos, los cuales esperaban vender durante el encuentro deportivo entre América y Alianza, partido que se disputó este jueves en horas de la tarde.

"Nosotros ya teníamos productos preparados, porque compramos todo. Hay lechona, hamburguesas, mango, crispetas. Aquí estamos perdiendo plata y solo adentro del estadio son veinte vendedores de comida. Hay compañeros que hasta plata emprestada pidieron para poder comprar el surtido para poder ingresar, porque venimos de un terremoto donde no tenemos plata, nosotros vivimos de esto", manifestó el vocero.

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Desde el área de comunicaciones de la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali señalaron que, frente a la inconformidad expresada por algunos vendedores, sí se adelantó un proceso de concertación. Sin embargo, precisaron que la elección o cambio del operador encargado de la comercialización de alimentos durante los eventos en el estadio Pascual Guerrero es una decisión que corresponde exclusivamente al América de Cali.